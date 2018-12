Orologi da uomo | tornano gli anni Ottanta

Black Friday - le migliori offerte sugli Orologi uomo e donna : Prezzi da urlo su orologi per lui e per lei. Ecco i prodotti da non farsi scappare nella settimana del Black Friday

Sandro Fratini - l'uomo dei 2mila Orologi : «Sono un cacciatore della loro anima» : Ora i modelli più preziosi, più amati e più ricercati dei duemila che l'imprenditore fiorentino Sandro Fratini, 65 anni, ha messo insieme in 40 anni di forsennato inseguimento in giro per il mondo ...

Roma : fermato su motorino gli trovano 20 Orologi rubati - uomo denunciato : Roma – Durante un servizio della Polizia di Stato finalizzato al contrasto di scippi e rapine nella zona del centro storico, gli agenti del commissariato Trevi hanno fermato per un controllo un uomo a bordo di uno scooter. Il 44enne e’ apparso subito nervoso ed insofferente e cosi’ i poliziotti gli hanno chiesto di aprire il sottosella all’interno della quale hanno trovato una tracolla nera contenente 20 orologi di varie ...

Milano : uomo aggredito e rapinato dell'Orologio da 40mila euro : Milano, 1 nov. (AdnKronos) - Aveva appena parcheggiato l'auto, quando è stato aggredito da un uomo a volto coperto e con un'arma, che gli ha strappato dal polso l'orologio da 40mila euro ed è fuggito a bordo di uno scooter guidato da un complice. E' accaduto ieri mattina a Milano a un uomo di 54 ann

Orologi da uomo - il Royal Oak RD#2 di Audemars Piguet : Sono pochissimi i modelli che hanno superato la sfida del tempo, riuscendo a diventare delle vere e proprie icone. Tra questi, il Royal Oak, nato dalla matita di Gérald Genta che, creandolo, nel 1972, ha disegnato quale forma avrebbe avuto uno dei più importanti oggetti del desiderio degli appassionati di orologeria. Tra i tanti motivi per il quale questo segnatempo, a distanza di quasi cinquant’anni, resta sul podio dei modelli icona è ...

Orologi da uomo. Bulgari presenta i suoi iconici segnatempo : Solo guardano la realtà con occhi diversi è possibile trovare nuove strade. E’ stato così per Galileo Galilei, come ricordano da Bulgari, dove lo stesso approccio creativo è stato utilizzato per la creazione degli Orologi della maison. “L’Orologio non è rotondo o quadrato o spesso”, ha infatti dichiarato Fabrizio Buonamassa, direttore artistico dei segnatempo della casa romana, dando vita a modelli che, dal 2010, hanno raccolto una ...