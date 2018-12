Organici scuola, il Miur comunica i dati INPS sulle cessazioni 2019

scuolainforma

(Di martedì 18 dicembre 2018) Nel corso dell’incontro della trattativa sulla mobilità, ilhato i primidomande di cessazione che sono state presentate per il prossimo settembre(la funzione è stata chiusa lo scorso 12 dicembre).I numeri delle domande di cessazioneA sistema risultano, in attesa di essere lavorate dall’, circa 20.000 domande di cessazione, così suddivise:docenti 15.190 domande personale ATA 4.448 domande personale educativo 34 domande docenti IRC 181 domande A questi, andranno aggiunti quelli delled’ufficio per raggiunti limiti di età (l’anno scorso erano circa 5.000) e dei dirigenti scolatici, per i quali la tempistica prevista è nel mese di febbraioContemporaneamente, ilha cmunicato anche i numeridomande del concorso straordinario per Infanzia e primaria.L'articolo, il...