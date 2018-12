Nuovo digitale terrestre | arriva il Bonus Tv 2019 | a chi spetta | importo e novità

Nuovo edificio green al Polo per l'Innovazione Digitale di Cremona : Roma, 14 dic. (AdnKronos) - Un edificio intelligente in classe Nzeb - Nearly Zero Energy Building ovvero a massima capacità di efficientamento energetico. È il Nuovo complesso che verrà presentato domani, sabato 15 dicembre a Cremona (alle 11, presso il Polo Tecnologico Cremonese, in via dell’Innova

Digitale - lusso e 500 elettrica. Il destino dell'automotive passa di Nuovo da Mirafiori : Mirafiori, all'incrocio tra il passato e il futuro. Il destino dell'auto a Torino, ancora una volta, si gioca lì, nella fabbrica delle fabbriche. Il luogo del boom, e poi dei conflitti, la cattedrale ...

Volkswagen Golf 8 - c'è un Nuovo schizzo : sarà più ecologica e digitale : Il Gruppo Volkswagen ha diffuso con un teaser la prima immagine della Golf 8, nuova generazione del modello segmento C che da sempre è una delle vetture più vendute della casa tedesca. Non si tratta di un rendering o di una foto sotto un velo, come accaduto qualche mese fa in casa Bmw per annunciare la Serie 3. Il teaser diffuso sul web contiene un disegno, un'immagine stilizzata della Nuova Golf 8 vista di profilo, quasi un tratto di matita dal ...

Swarovski illumina Milano : per il 2018 un Nuovo albero di Natale - sempre più digitale : L’inaugurazione dell’albero di Natale Swarovski a Milano martedi 4 dicembre alle ore 17.30 in Galleria Vittorio Emanuele, II Per il quinto anno consecutivo, Swarovski festeggia la magia e l’emozione del Natale con il tradizionale albero di Natale, dono della maison austriaca alla città di Milano. Da fine novembre al 6 gennaio 2019, la Galleria Vittorio Emanuele II si illuminerà grazie al Digital Christmas Tree di Swarovski, ...

Bancomat Pay : il Nuovo sistema di pagamento digitale disponibile da gennaio 2019 : Viviamo ormai in un mondo in cui il digitale è parte integrante delle nostre vite. E se questo ha contribuito a cambiare il modo in cui le persone interagiscono e comunicano tra loro, allo stesso modo ha rivoluzionato il modo in cui effettuano acquisti e pagamenti. E’ evidente come l’avvento del commercio elettronico ha portato alla nascita di numerose piattaforme di pagamento digitali che rendono ancora più semplice effettuare ...

Chi è Luca Attias - il Nuovo commissario per l’Agenda digitale : (Foto: riparteilfuturo.it) Luca Attias succede a Diego Piacentini alla guida del Team per la trasformazione digitale, compito di primo piano per lo sviluppo della digitalizzazione della pubblica amministrazione. Attias è romano, ha 53 anni e vanta una laura in ingegneria elettronica. Attualmente è ai vertici della Direzione generale dei sistemi informativi automatizzati della Corte dei conti ma, più in generale, è un fervente evangelizzatore ...

Luca Attias è il Nuovo Commissario per il digitale : Si dovrà occupare della digitalizzazione della pubblica amministrazione, dopo il lavoro molto apprezzato svolto da Diego Piacentini e il suo team The post Luca Attias è il nuovo Commissario per il digitale appeared first on Il Post.

Volkswagen annuncia 'rivoluzione' digitale per rete suoi Dealer. Dal 2020 servizi h24 e Nuovo modello vendita e assistenza : WOLFSBURG - Volkswagen ha annunciato un ambizioso piano che rivoluzionerà la sua organizzazione commerciale nel mondo per fare in modo che concessionarie, show room, officine e altri punti di...