Nuovo Cinema Paradiso | il piccolo Totò 30 anni dopo | com’è diventato e cosa fa Salvatore

Totò di Nuovo Cinema Paradiso 30 anni dopo ha un ristorante : «Non sogno Hollywood - ma Pieraccioni e Salemme» : Trent' anni fa esatti, nel 1988, usciva uno di quei film che non si dimenticano e che un po' ti cambiano: Nuovo Cinema Paradiso . In tanti si ricordano gli occhi pieni di meraviglia del piccolo Totò , il ...

Il Nuovo film su Van Gogh con Willem Dafoe esce nei cinema il 3 gennaio : Quello che ci interessava era che Van Gogh negli ultimi anni della sua vita fosse del tutto consapevole di aver acquisito una nuova visione del mondo, di non dipingere più come facevano gli altri ...

“Le grida del silenzio” di Sasha Alessandra Carlesi torna sul grande schermo. In programmazione dal 6 al 9 dicembre al Nuovo Cinema Aquila di Roma : torna al Nuovo Cinema Aquila di Roma il film “Le grida del silenzio” , opera prima della regista Sasha Alessandra Carlesi . La pellicola è interpretata da Luca Avallone, Manuela Zero, Alice Bellagamba, Roberto Calabrese, Martina Carletti, Ana Cruz, Luca Molinari, Beppe Convertini e tanti altri. Un luogo d’incontro, un luogo di destinazione, sette ragazzi con le loro vite, storie, amori, bagagli più o meno , pesanti… 7 volti, 7 maschere, quelle ...

Jafar Panahi torna al cinema con il suo Nuovo film "Tre volti" : Roma,, askanews, - Arriva al cinema "Tre volti", quarto film girato in clandestinità del regista iraniano Jafar Panahi , vincitore del premio per la Migliore Sceneggiatura a Cannes 2018. Panahi , dopo l'...

Rebellion apre un Nuovo studio cinematografico che si occuperà del film Rogue Trooper e della serie TV di Judge Dredd : Come segnala Eurogamer.net, Rebellion ha speso ben $ 100 milioni su un nuovo studio cinematografico che verrà utilizzato per realizzare il film Rogue Trooper e la serie TV di Judge Dredd.La compagnia di Oxford, famosa per la serie di videogiochi Sniper Elite, ha acquistato lo spazio per ospitare le sue prossime produzioni per il mercato dell'intrattenimento cinematografico e televisivo.Rebellion ha creato Rebellion Productions nel 2017 per ...