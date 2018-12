Nuovo Cinema Paradiso | ecco cosa fa il piccolo Totò 30 anni dopo

Nuovo Cinema Paradiso - il piccolo Totò 30 anni dopo : com’è diventato e cosa fa Salvatore Cascio : Sono passati trent’anni esatti da quando è uscito sul grande schermo di uno quei film che non si dimenticano: Nuovo Cinema Paradiso di Giuseppe Tornatore. Premio Oscar per il miglior film straniero – un premio che in Italia mancava dal 1975, quando era toccato ad Amarcord e a Federico Fellini – si è celebrato quest’anno l’anniversario della pellicola che ha fatto innamorare del Cinema molte, moltissime persone. L’anteprima del film ...

Totò di Nuovo Cinema Paradiso 30 anni dopo ha un ristorante : «Non sogno Hollywood - ma Pieraccioni e Salemme» : Trent'anni fa esatti, nel 1988, usciva uno di quei film che non si dimenticano e che un po' ti cambiano: Nuovo Cinema Paradiso. In tanti si ricordano gli occhi pieni di meraviglia del piccolo Totò, il ...

SpiderMan Un Nuovo Universo film al cinema : cast - recensione - curiosità : SpiderMan Un Nuovo Universo è uno dei film al cinema in uscita a Natale 2018 nelle sale cinematografiche. La pellicola è di genere animazione, azione, fantascienza del 2018, diretta da Bob Persichetti, Peter Ramsey, Rodney Rothman, con Shameik Moore e Jake Johnson. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, la nostra recensione e qualche curiosità sul film. SCOPRI LE ALTRE USCITE DEL MESE NELLE SALE SpiderMan Un Nuovo Universo film al ...

Il Nuovo film su Van Gogh con Willem Dafoe esce nei cinema il 3 gennaio : Quello che ci interessava era che Van Gogh negli ultimi anni della sua vita fosse del tutto consapevole di aver acquisito una nuova visione del mondo, di non dipingere più come facevano gli altri ...

“Le grida del silenzio” di Sasha Alessandra Carlesi torna sul grande schermo. In programmazione dal 6 al 9 dicembre al Nuovo Cinema Aquila di Roma : torna al Nuovo Cinema Aquila di Roma il film “Le grida del silenzio”, opera prima della regista Sasha Alessandra Carlesi. La pellicola è interpretata da Luca Avallone, Manuela Zero, Alice Bellagamba, Roberto Calabrese, Martina Carletti, Ana Cruz, Luca Molinari, Beppe Convertini e tanti altri. Un luogo d’incontro, un luogo di destinazione, sette ragazzi con le loro vite, storie, amori, bagagli più o meno , pesanti… 7 volti, 7 maschere, quelle ...

Un Nuovo poster Dolby Cinema per Il Ritorno di Mary Poppins : Travers presentò al mondo la bambinaia più determinata di sempre con il libro del 1934 "Mary Poppins", che fu trasformato da Disney nel celebre lungometraggio uscito nel 1964. Il film, diretto da ...

Film di Natale - dal 20 dicembre al cinema Capri Revolution - il Nuovo film di Mario Martone con Marianna Fontana : Al contempo sull'isola è arrivato un giovane medico condotto portatore di idee che mettono la scienza e l'interventismo al primo posto

Jafar Panahi torna al cinema con il suo Nuovo film "Tre volti" : Roma,, askanews, - Arriva al cinema "Tre volti", quarto film girato in clandestinità del regista iraniano Jafar Panahi, vincitore del premio per la Migliore Sceneggiatura a Cannes 2018. Panahi, dopo l'...

Bertolucci - il ricordo di Tornatore : «Quei film trasgressivi nel Nuovo Cinema di Bagheria» : I miei primi ricordi di Bernardo Bertolucci risalgono alla giovinezza, quando facevo il proiezionista a Bagheria, la mia città. All'epoca scoprii i suoi film che avrebbero lasciato un...

Rebellion apre un Nuovo studio cinematografico che si occuperà del film Rogue Trooper e della serie TV di Judge Dredd : Come segnala Eurogamer.net, Rebellion ha speso ben $ 100 milioni su un nuovo studio cinematografico che verrà utilizzato per realizzare il film Rogue Trooper e la serie TV di Judge Dredd.La compagnia di Oxford, famosa per la serie di videogiochi Sniper Elite, ha acquistato lo spazio per ospitare le sue prossime produzioni per il mercato dell'intrattenimento cinematografico e televisivo.Rebellion ha creato Rebellion Productions nel 2017 per ...

'Storie del dormiveglia' di Luca Magi - il film sui senzatetto al Nuovo Cinema Aquila di Roma : 'Storie del dormiveglia' di Luca Magi, il documentario che racconta la vita dei senzatetto di un centro di accoglienza notturna, lunedì 26 novembre alle ore 20 fa tappa a Roma al Nuovo Cinema Aquila ...

Nuovo Cinema Castello compie tre anni e pensa ad una seconda sala : Oltre 54mila persone , 54684 per la precisione, , e 1322 spettacoli : questi i "numeri", sempre in crescita dei primi tre anni di cinema a Città di Castello. Un bilancio che soddisfa il gestore, ...

Nuovo Cinema paradiso - 30 anni fa l’esordio (da incubo) di un film da Oscar : Il 27 novembre 1988 una piccola favola debuttava nei cinema dello Stivale. Accompagnata da un giovane regista, portava con sé una storia intima, quasi biografica. Raccontava di una mollica di paese, di una pittoresca sala parrocchiale e del suo baffuto proiezionista. E lo faceva attraverso lo sguardo curioso di un bambino tutto occhi e sorriso che, risvegliatosi ormai uomo e lontano da casa, cominciava a ricordare. Un omaggio alla Settima arte, ...

Angelique Cavallari - il Nuovo pluri-premiato talento del cinema italiano : La ragazza infatti oltre a studiare recitazione e prendere parte a diversi spettacoli teatrali nel corso degli anni ha praticato pallavolo a livello agonistico, danza, atletica, ha sfilato a Milano e ...