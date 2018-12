Nuove aperture e restyling : dalla Thailandia allo Zio d’America

laragnatelanews

(Di martedì 18 dicembre 2018) Shangri La Roma Il 2018 è stato un anno di grandi eventi a Roma, di, novità, ma anche didi strutture esistenti da tempo e con tanta voglia di riemergere. Ce n’è per tutti i gusti… dal ristorante asiatico, a quello tradizionale, Roma è bella per questo, certo non ha raggiunto Londra, ma sicuramente qualcosa si sta muovendo , sia in cucina che nella comunicazione. Vi vogliamo dare alcuni indirizzi utili e di cui naturalmente sentirete parlare anche per il prossimo anno…perché hanno appena iniziato!KABB: involtini di broccoli e burrata, pomodorini arrostiti KABB – Via Mantova n.9 (ex edificio Birra Peroni) tel 06/37896073 Apre il portone questo locale dal nome insolito, che poi non è null’altro che l’insieme delle iniziali dei nomi dei figli del proprietario , il sig. Luigi Biasini, che ci accoglie calorosamente per farci sentire subito i benvenuti. Il grande ...