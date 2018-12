Nuova rotta non stop di Air Italy da Malpensa a Chicago

Manovra - arrivano la Nuova ecotassa e incentivi sull’acquisto dell’auto per chi rottama : Cambia l'ecotassa e arrivano gli incentivi per chi acquista una nuova auto, ancora più alti per chi rottama il suo vecchio veicolo. Gli emendamenti alla legge di Bilancio presentati in commissione al Senato modificano l'ecotassa - che non si pagherà sulle utilitarie - e prevedono forti incentivi per chi acquista auto elettriche o ibride.Continua a leggere

British Airways - presentata la Nuova rotta tra Roma Fiumicino e London City Airport : A rendere l'esperienza in volo ancora più sensazionale, è l'atterraggio sull'acqua, tanto che lo scalo viene considerato uno dei più scenografici al mondo. Di tutto questo, ne saranno felici i Romani,...

Ai Dirigenti Scolastici riconosciuta RIA : Nuova vittoria dell’avv Marotta : La sentenza favorevole alla RIA ai Dirigenti Scolastici – Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, ha accolto il ricorso proposto dall’avv. Pasquale Marotta volto ad ottenere il riconoscimento della retribuzione individuale di anzianità (R.I.A.) a favore dei Presidi assunti mediante procedura concorsuale. Gli stessi, oggi, subiscono una decurtazione stipendiale derivante dal mancato riconoscimento della carriera svolta precedentemente come ...

Nuova pace fiscale 2019 : come cambiano rottamazione Ter - liti e condono : Superato il primo step dell’approvazione in Senato, il Decreto fiscale, che prevede una Nuova pace fiscale 2019, deve ora scontrarsi con l’ultimo scoglio, l’approvazione definitiva alla Camera. A Palazzo Madama è passato con alcune modifiche e soprese, alcune già annunciate. Il via libera del senatori al Decreto è arrivato con 147 voti a favore, 104 contrari e 6 astenuti. L’emendamento omnibus ha cambiato un po’ le carte in tavola, con la ...

Trasporto aereo : Norwegian - Nuova rotta Roma Fiumicino-Boston per estate : Roma, 28 nov. (Labitalia) - Norwegian, compagnia aerea low-cost a lungo raggio, annuncia l’avvio [...]

Bonus fino a 4000 euro se acquisti un'auto Nuova e rottami un usato di 10 anni : 2000 euro di Bonus più un ulteriore di sconto di 2000: la proposta al Governo da parte del Centro Studi Promotor

Nata la Nuova Juventus : tutti gli uomini del dopo Marotta - : La Juventus del dopo Beppe Marotta è ufficialmente Nata. Attraverso un comunicato ufficiale, infatti, la società bianconera, ha reso nota al mondo la sua nuova organizzazione , che vedrà come capo dell'area sportiva Fabio Paratici : importante promozione per lui dopo il disimpegno di Marotta. Quest'ultimo ha infatti annunciato nello scorso ...

Marotta in Lega con Antonello : la Nuova Inter "nasce" in Lega - a Milano : Poco dopo le 14 di oggi, mercoledì 21 novembre 2018, Beppe Marotta ha fatto il suo "ingresso" nel regno Interista. Siamo alla forma, non alla sostanza, beninteso. Tornato dalla Cina dopo i colloqui ...

Una Nuova importante collaborazione per la Woman Futsal Club Grottaglie : Da subito c'è stata sintonia nelle idee e tanta voglia di fare sempre meglio nei confronti di queste giovani atlete e per tutti quelli, come noi, credono, ancora, che a Taranto si possa fare sport ad ...

Banca Etruria : Consob multa Pwc. Ad Arezzo Nuova udienza per il filone di bancarotta : 'Gravi irregolarità nello svolgimento dell'attività di revisione contabile sui bilanci d'esercizio e consolidato al 31 dicembre 2012 di Banca popolare dell'Etruria e del Lazio'. Con questa motivazione ...

Bollo auto : cancellazioni d'ufficio - rottamazioni d'imposta e introdotta una Nuova app : C’è un atto governativo che annualmente nasce con la legge di Bilancio e reca disposizioni urgenti in materia economica e finanziaria. Si tratta del decreto fiscale, provvedimento collegato alla manovra finanziaria che di norma dispone provvedimenti molto importanti per i cittadini. Per il decreto fiscale legato all'attuale manovra finanziaria, l’esecutivo Lega-M5S punta ad una sanatoria per chi ha debiti con il fisco includendo anche il Bollo ...