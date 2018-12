Nonostante Gallinari | LA ko con Portland

NBA - Clippers ancora ko Nonostante i 22 di Gallinari. Reazione Spurs : distrutti i Sixers : L.A. Clippers-Portland Trail Blazers 127-131 Il primo quarto appartiene ai Blazers, 37-29,, il secondo ai Clippers, 31-21, e così a metà gara le due squadre si ritrovano sostanzialmente appaiate, con ...

NBA 2019 - i risultati della notte (16 dicembre) : Clippers sconfitti a Oklahoma City Nonostante 28 punti di Danilo Gallinari. Cadono anche gli Spurs - mentre i Lakers tornano al successo : Sette partite in programma nella notte NBA. Vittoria per Oklahoma City Thunder nell’atteso scontro con i Los Angeles Clippers, nonostante 28 punti di Danilo Gallinari. I Lakers superano Charlotte e approfittano del passo falso dei concittadini per salire al quarto posto in classifica. Bella vittoria per Detroit, che ferma Boston e torna a gioire dopo sei sconfitte consecutive, mentre si interrompe a quattro la striscia di successi dei San ...

Sconfitta per i Clippers Nonostante 21 punti di Danilo Gallinari : Roma, 3 dic., askanews, - Sconfitta esterna per i Los Angeles Clippers di Danilo Gallinari nella notte italiana della regular-season dell'Nba. I Clippers sono stati battuti 114-110 in trasferta dai ...

NBA 2019 - i risultati della notte (3 dicembre) : i Lakers vincono ancora - sconfitta per i Clippers Nonostante 21 punti di Danilo Gallinari : Sei partite in programma nella notte di NBA. I Lakers proseguono l’ottimo momento di forma superando agevolmente Phoenix, mentre i Clippers di Gallinari cadono contro Dallas. Vittorie convincenti per San Antonio e Philadephia, rispettivamente con Portland e Memphis. Nessuna sorpresa nell’incontro tra Los Angeles Lakers e Phoenix Suns vinto nettamente dai padroni di casa con il punteggio di 120-96. Il migliore tra gli uomini di Luke ...