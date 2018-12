Non è solo il nord che contesta l' assistenzialismo Di Maio in Abruzzo

[L'analisi] Nello scontro totale tra Roma e Bruxelles Non ha vinto nessuno. Ma solo la paura : Ma se l'economia va male, lo Stato incassa naturalmente meno tasse e spende di più in sussidi. Si alza dunque la componente del disavanzo imputabile alla congiuntura e si abbassa, di conseguenza, la ...

Dalle pensioni agli stabilimenti balneari Tutte le ultime novità della manovra Bonus 18enni - il ministro : Non solo libri : Prorogato (ma in versione soft) il blocco dell’adeguamento all’inflazione per gli assegni sopra i 1.530 euro. Il taglio per le pensioni elevate scatterà a partire dai 100 mila euro. Rinvio di 15 anni per l’obbligo di mettere a gara le concessioni delle spiagge. Slitta l’arrivo in Aula del testo

Cagliari : Non solo Soriano - spunta un fantasista del Chievo : Secondo Sky Sport , oltre a Roberto Soriano del Torino il Cagliari ha chiesto informazioni al Chievo per il trequartista classe '86 Valter Birsa per la sostituzione dell'infortunato Castro. Sotto contratto fino a ...

Da puntare le offerte Gearbest della settimana del Natale : telefoni Xiaomi - Asus ZenFone 5 e Non solo scontati : Le offerte Gearbest di Natale non si sono fatte attendere. A partire da oggi 17 dicembre e per tutta la settimana, il noto store online, ogni giorno, metterà a disposizione un numero notevole di sconti su smartphone, smartwatch, accessori e anche piccoli elettrodomestici. Per partire alla grande, ecco che oggi possiamo commentare con i nostri lettori le immancabili su alcuni smartphoen Xiaomi, quelle che investono l'Asus ZenFone 5 ma pure ...

Ecotassa verso limite di 155 grammi di C02 : Non colpirà solo auto di «lusso» e Suv : Non ci sono solo le auto di “lusso” e i Suv tra le vetture che saranno interessate dalla cosiddetta “eco tassa”, la misura che penalizza i modelli più inquinanti per finanziare quelli più “verdi” con incentivi. L’asticella oltre la quale scatterà il malus infatti, secondo le prime anticipazioni, scatterebbe oltre i 155 C02 G/km...

Calciomercato Milan - Non solo Higuain : Gattuso può perdere un altro titolare : Giorni abbastanza caldi per il futuro del Milan in materia di Calciomercato. Indipendentemente dal futuro di Gonzalo Higuain, c’è un altro calciatore che rischia di dover abbandonare Milanello nelle prossime settimane: si tratta di Hasan Calhanoglu, che secondo TMW potrebbe salutare la truppa guidata da Gattuso e permettere ai rossoneri di produrre una plusvalenza al netto dell’ammortamento. Il club rossonero chiede una cifra ...

C'è intesa sulla manovra : ottime occasioni buy Non solo sui BTP : ... dopo ben quattro ore di discussioni tra il premier Conte, i due vice Salvini e Di Maio e il Ministro dell'Economia, Tria. Il vertice notturno si è concluso con un accordo sulle misure della manovra ...

Juventus - Nedved : “Pescato i più forti - Non ci affideremo solo a CR7” : Pavel Nedved, intervistato ai microfoni di “SkySport” dopo il sorteggio degli ottavi di finale di Champions League, ha colto l’occasione per sottolineare il suo punto di vista sulla prossima avversaria europea. L’Atletico Madrid sarà un avversario ostico e complicato, ma Nedved lancia la sfida senza alcun timore. Leggi anche: Sorteggio Champions League ottavi di finale: […] L'articolo Juventus, Nedved: ...

Non solo Santa Claus : tra botte e patate marce per i bimbi monelli - ecco tutti i miti negativi del Natale : Babbo Natale è uno dei personaggi più amati da grandi e piccini. Il suo legame con il Natale, con i doni, con la magia invernale, lo rende uno dei miti positivi più belli di sempre: non è da tutti, infatti, riuscire in una notte sola a volare in lungo e in largo per tutta la Terra e portare doni ai bambini di ogni paese. Lui, insieme alla Befana, sono uno dei ricordi più felici dell’infanzia di molti in tutto il mondo. Ma tra i miti ...

Non solo sport. L'esempio di Antonio Megalizzi. L'eredità di Mario Draghi. E altre pagine - Non solo - di sport. : Ma non è dalla cronaca sportiva che piovono le notizie più preoccupanti. Quelle, semmai, giungono dalla 'attualità ', dalla 'politica' e dalla 'nera '. E che, in un modo o nell'altro, sembrano ...

Inter - Icardi Non solo gol : ora Maurito gioca di più per la squadra. L'ANALISI del Club : Il cucchiaio su rigore ha fatto tornare il sorriso a tutto il mondo Inter. Destro "scavato", palla in rete e tre punti contro l'Udinese. Segna sempre Mauro Icardi, anche contro il Psv dove è arrivata l'amara eliminazione dalla Champions e in campionato, dove il ...

Corsi inglese per bambini e Non solo : tutti i metodi di apprendimento : La nuova generazione di bambini è nativa digitale e poliglotta. Vive infatti in contesti sempre più globalizzati, soprattutto nelle grandi

Gadget a meno di 3€ - Smartphone Xiaomi (e Non solo) per tutti e Portatili economici oggi su GearBest! : In questo articolo troverete le offerte GearBest più importanti, aggiornate quotidianamente. GearBest è uno degli store cinesi più famosi e che spesso viene scelto dagli utenti per la sua gamma di offerte e prezzi vantaggiosi. leggi di più...

La magia dei libri illustrati : alcuni consigli - Non solo per i più piccoli - : ... grazie anche a un raffinato apporto estetico e all'uso di eccezionali finestrelle pop-up, rende ai ragazzi fruibili e completi temi per molti ostici come la fisica e la scienza. Leonora Carrington ...