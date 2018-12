No all' Esercito per le buche di Roma

Manovra - stop commissione Bilancio all'esercito per le buche di Roma : stop della commissione Bilancio del Senato all'emendamento 1.2827, che prevede risorse per la riparazione delle buche di Roma con l'ausilio del Genio militare. L'emendamento, a quanto si...

Lo sport fa gli auguri all'Esercito : "Siamo orgogliosi di voi" : Questo il videomessaggio inviato alle forze italiane sparse nel mondo in vista di Natale e dell'anno nuovo: " Grazie per ciò che fate, siamo orgogliosi di voi ".

Concluso alla Scuola Sottufficiali dell’Esercito il corso di “diritto internazionale umanitario per operatori internazionali” : Viterbo. Nella settimana dal 10 al 14 dicembre 2018, presso la Caserma “Soccorso Saloni”, sede della Scuola Sottufficiali dell’Esercito, ha

Manovra - le buche a Roma saranno riparate dall'esercito : 240 milioni per 200 chilometri di strade : Inizialmente, il primo cittadino della Capitale aveva richiesto al governo 180 milioni ma il provvedimento venne cassato dal ministro dell'Economia Giovanni Tria e dalla sottosegretaria M5s Laura ...

Esercito contro le buche di Roma. Il piano in un emendamento alla manovra - stanziati 240 milioni : Ora chi lo dirà a Gianni Alemanno, l'ex sindaco di Roma canzonato da una riuscitissima imitazione mentre invocava l'Esercito per spalare la neve nella Capitale? Sì perché alle buche eterne della Città eterna guidata da Virginia Raggi ci penseranno proprio le forze armate. L'accordo è stretto lungo un'asse di comando dei 5 Stelle ed è contenuto in un emendamento alla manovra approvato al Senato. ...

Serata di solidarietà alla Scuola Sottufficiali dell’Esercito : Viterbo. Lo scorso 10 dicembre, presso la Caserma “Soccorso Saloni”, sede della Scuola Sottufficiali dell’Esercito, in occasione delle imminenti festività

L’esercito delle «Triple B» che minaccia di mettere a ferro e fuoco Wall Street : Quasi un trilione di dollari di corporate bond Usa rischia di precipitare fra i «junk», e di mettere in crisi i fondi obbligazionari che replicano fedelmente gli indici. Quali sono i rischi in Italia?...

Badanti senza badanti : un esercito prossimo alla pensione ma senza la speranza di prenderla : Sono un esercito, ma resteranno probabilmente senza pensione. Sono badanti e colf, donne e uomini di età avanzata, che curano persone anziane o prestano servizio nelle case degli italiani. I più fortunati hanno un contratto e un minimo di contributi versati, ma la stragrande maggioranza lavora in nero in un numero che è difficile far emergere eppur...

HoloLens procura a Microsoft un contratto milionario : venduti fino a 100 mila visori all'esercito americano : Trattandosi di un visore in realtà aumentata, HoloLens fu presentato come un prodotto adatto a una larga varietà di scopi. Microsoft era chiaramente interessata alle potenzialità ludiche del prodotto mostrando in uno dei suoi showcase com'era giocare a Minecraft in realtà aumentata, ma il visore non ha tuttora trovato applicazioni nell'industria dei videogiochi di largo consumo.Se quindi HoloLens non arriverà probabilmente mai sugli scaffali di ...

Terra dei Fuochi - dai droni all’esercito : cosa prevede il Protocollo : Terra dei Fuochi, dai droni all’esercito: cosa prevede il Protocollo L’intesa firmata a Caserta dal premier Conte e da 7 ministri, tra cui Di Maio e Salvini, punta alla prevenzione, con il coinvolgimento di Asl e medici di base, e alla sorveglianza dei punti più sensibili come i siti di lavorazione dei rifiuti a rischio di roghi ...

Municipio 4 : "Postazione Fissa dell'Esercito Presso il Bosco di Rogoredo Contrasto Frontale alla criminalità organizzata" : Silva Isaac Vidal " Consigliere Municipio 4 " Comune di Milano Vice Presidente della Commissione Educazione Sport e Tempo Libero

L'esercito americano ha formato un team esport per avvicinarsi alle nuove generazioni : Pare che L'esercito americano si stia dando da fare nel formare una squadra per competere in eventi esport, si esatto, parliamo proprio di videogiochi.Come riportano i colleghi di Eurogamer.net, la notizia arriva dallo Staff Sergeant Ryan Meaux, un gruppo di soldati rappresenterà L'esercito in varie competizioni sparse per il paese al fine di "creare consapevolezza sulle opportunità che L'esercito può offrire." Oltre ai suoi "doveri videoludici" ...