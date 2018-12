New York | al centro degli acquisti Nektar Therapeutics

New York : andamento sostenuto per Ralph Lauren : Avanza la maison statunitense , che guadagna bene, con una variazione dell'1,81%. La tendenza ad una settimana di Ralph Lauren è più fiacca rispetto all'andamento del World Luxury Index . Tale ...

New York - È italiano il miglior virologo al mondo : I l miglior virologo dell'anno riconosciuto dall'International Association of Top Professionals , Iaotp, è l'italiano Giulio Filippo Tarro . Candidato al Nobel per la Medicina nel 2015, già allievo di ...

La Trump Foundation chiuderà - ha annunciato la procura di New York : Per avere compiuto illegalità «intenzionali e ripetute» e avere usato i suoi fondi per scopi diversi dalla beneficienza

New York : in acquisto Abercrombie & Fitch : Rialzo per la società americana dell'abbigliamento giovanile , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 2,92%. Comparando l'andamento del titolo con il World Luxury ...

New York : accelera Toll Brothers : Grande giornata per il costruttore americano di case su misura di prestigio , che sta mettendo a segno un rialzo del 2,72%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Toll Brothers ...

New York : luce verde per Callaway Golf : Seduta decisamente positiva per la società che produce attrezzature da Golf , che tratta in rialzo del 4,38%. La tendenza ad una settimana di Callaway Golf è più fiacca rispetto all'andamento del ...

NBA – New York Knicks in vendita? Il presidente James Dolan apre alla cessione… per una cifra folle! : James Dolan, presidente dei New York Knicks, ha aperto alla possibile cessione della franchigia newYorkese al costo di una cifra astronomica “Amo i Knicks e i Rangers (franchigia NHL di New York, ndr), ma ho una responsabilità nei confronti degli azionisti e come presidente di una società pubblica non posso dire di non poter/voler vendere una franchigia perché agirei contro gli interessi degli shareholders e farei prevalere i miei ...

L’inchiesta del New York Times sul massacro di musulmani sciiti in Nigeria : A ottobre l'esercito ha ucciso decine di persone durante una protesta pacifica, e poi ha mentito su quello che era successo

Il ristoratore Julian Niccolini si è dimesso dalla direzione del Four Seasons di New York per le accuse di molestie sessuali : Il ristoratore Julian Niccolini, uno dei proprietari del celebre ristorante Four Seasons di Manhattan, a New York, è stato costretto a dimettersi dalla direzione del ristorante per il suo comportamento sessualmente inappropriato. Niccolini – che ha 65 anni, è nato in

New York : netto calo registrato da Estee Lauder : In forte ribasso la società leader nei trattamenti anti-age , che mostra un disastroso -3,03%. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice World Luxury Index , evidenzia ...

New York : si muove a passi da gigante Allstate : Rialzo per Allstate , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 2,14%. L'andamento di Allstate nella settimana, rispetto allo S&P-500 , rileva una minore forza ...

New York : vendite diffuse su Sotheby's : A picco la casa d'aste del Regno Unito , che presenta un pessimo -2,68%. La tendenza ad una settimana di Sotheby's è più fiacca rispetto all'andamento del World Luxury Index . Tale cedimento potrebbe ...

New York : scambi al rialzo per A.O. Smith : Bene A.O. Smith , con un rialzo dell'1,92%. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice S&P-500 , evidenzia un rallentamento del trend di A.O. Smith rispetto all' indice ...

Mamma ho riperso l’aereo mi sono smarrito a New York - trama cast e curiosità del film cult : Come può un bambino sopravvivere nella Grande Mela senza la famiglia? Ce lo dice Mamma, ho riperso l’aereo: mi sono smarrito a New York, film del 1992 diretto da Chris Columbus, sequel di Mamma, ho perso l’aereo. La pellicola va in onda lunedì 17 dicembre alle 21.25 su Italia 1. Mamma ho riperso l’aereo, mi sono smarrito a New York, trailer Mamma ho riperso l’aereo, mi sono smarrito a New York, trama La numerosa famiglia ...