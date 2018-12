Nel governo cinese c’è qualche malumore

Ncc - la protesta dagli autisti fuori dal Senato. Le urla contro il governo : “Buffoni - buffoni”. Poi i cori contro ToniNelli : La protesta dei noleggiatori con conducente è arrivata sotto Palazzo Madama, dove gli autisti hanno protestato con cori e fischi nei confronti del governo e, in particolare, del ministro dei Trasporti, Danilo Toninelli. Da gennaio, dovrebbe entrare in vigore un decreto legge, contestato negli scorsi anni e sempre rinviato, che li costringe a rientrare nella rimessa alla fine di ogni corsa. L'articolo Ncc, la protesta dagli autisti fuori dal ...

Governo Conte - Nel ricorso alla fiducia peggio di Letta e Renzi : Sarà un percorso convulso, quello della manovra , che entro la fine dell'anno dovrà avere il suo via libera alla Camera e al Senato. Probabile il ricorso al voto di fiducia. Ma intanto - sulle fiducie ...

Manovra - intesa Nel governo. Ora si aspetta la risposta di Bruxelles : Dopo il vertice di ieri sera a palazzo Chigi e le ultime modifiche concordate sulla Manovra, il governo spera di poter evitare la procedura di infrazione da parte dell'Unione Europea. Continua in ...

Manovra - cosa c’è Nell’accordo raggiunto da Lega e M5S al vertice di governo : Le sedute odierne della Commissione Bilancio del Senato sulla Manovra, previste per il voto degli emendamenti, sono state cancellate. Il provvedimento è atteso in Aula domani. Sarà dunque probabilmente questa l'Aula per apportare le modifiche concordate ieri sera a Palazzo Chigi. "Non posso che dire che il clima è stato disteso, perché è la verità: abbiamo affrontato temi politici e li abbiamo risolti", ha detto il sottosegretario leghista ...

Governo diviso su 3 miliardi. Nel mirino le pensioni d'oro : L'incontro è stato preceduto da un consulto tra il presidente del Consiglio e i tecnici dell'Economia e da un pre-vertice tra lo stesso Conte, Di Maio e Salvini per cercare di sciogliere i nodi ...

Pulizia Nelle scuole - le coop contro il governo sull’assunzione di personale interno : “Non saranno a costo zero” : Concorso illegittimo, presunti aggravi di spesa, persino un pizzico di ingratitudine: il mondo delle coop e delle imprese si rivolta contro il governo. Era prevedibile: l’emendamento firmato dal deputato Alessandro Fusacchia (eletto in quota +Europa, ex capo di gabinetto del Miur con Stefania Giannini) e sostenuto dal Movimento 5 stelle (è uno dei cavalli di battaglia di Luigi Gallo, presidente della Commissione cultura) prevede infatti di ...

"Mettete il giubbotto antiproiettili" - governo tedesco Nella bufera : Polemiche in Germania per le parole di Eugen Schmidt, componente del partito "Alternative für Deutschland" (AfD).Su "SputnikNews" il politico si sfoga e rivela quelli che lui definisce "ridicoli" consigli per la sicurezza pubblica emanati dal governo del suo Paese subito dopo l"attentato di Strasburgo. Sarebbe la riprova del fatto che le autorità tedesche si trovano in una condizione di totale impotenza ed incapacità per quanto riguarda la ...

Salvini : "Per l'Ue siamo il governo dell'imprevisto" | Manovra - stasera vertice decisivo : "Niente ecotassa - non è Nel contratto" | Di Maio : "Sono ore cruciali" : Il ministro dell'Interno a Roma per "portare a casa un risultato che sarà di esempio anche a tutti gli altri governi e popoli europei".

Lo scontro sull'ecotassa Nel governo giallo-verde : Roma, 15 dic., askanews, - Nel giorno in cui sono state segnalate le priorità dei gruppi, nel pacchetto della Lega c'è la proposta di fare 'indietro tutta' sulla misura inserita in manovra alla Camera ...

Governo - Di Maio a Giorgetti : 'Contratto firmato con Salvini' | 'Riforme costituzionali Nel 2019' : Dobbiamo andare avanti così perché se aiutiamo chi è in difficoltà riparte l'economia". "La terza regione che prenderà il reddito di cittadinanza, per numeri, sarà la Lombardia: qui c'è questo mito, ...

Pensioni con Q100 e LdB 2019 : Nel governo è rebus su come trovare altri 4-5 miliardi : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 15 dicembre vedono proseguire il difficile momento di stallo interno all'esecutivo in merito alla necessità di reperire altri 4 o 5 miliardi di euro per evitare l'avvio della procedura d'infrazione UE. Nel frattempo emergono nuove critiche dai tecnici in merito all'impostazione delle uscite anticipate tramite quota 100 e delle altre riforme del settore previdenziale nella Manovra, mentre dal Cods si torna ...

Appalti : Cna Veneto - da governo più coraggio Nel mettere mano alla norma (2) : (AdnKronos) - CNA Veneto chiede al governo "l’eliminazione dell’aggettivazione di “funzionali” e “prestazionali” al termine “lotti”, rendendo maggiormente pregnante l’obbligo di suddivisione in lotti, al fine di evitare facili elusioni da parte delle Stazioni Appaltanti. Inoltre, ritiene fondamental

Appalti : Cna Veneto - da governo più coraggio Nel mettere mano alla norma : Venezia, 13 dic. (AdnKronos) - "Dal testo della bozza del decreto legge sicurezza sono scomparse le norme che avrebbero dovuto introdurre modifiche urgenti al Codice Appalti, com’era stato annunciato, creando aspettative nel mondo delle costruzioni. Avevamo auspicato maggiore coraggio da parte del G

Il tema casa è assente Nella manovra del governo : Il tema della casa resta il grande assente nella manovra economica del governo giallo-verde. nella Legge di Bilancio presentata alle Camere non c'è nulla, né idee innovative, né provvedimenti e tanto meno soldi e investimenti. Eppure se si vogliono affrontare davvero la povertà e le difficoltà di tante famiglie la questione casa è centrale. Il costo dell'abitazione, infatti, incide in maniera rilevante ...