Ricerca : Nel cromosoma X il segreto della longevità in rosa : Altro che sesso debole. In tutto il mondo, in media, le donne sopravvivono agli uomini. Questo è vero in salute e in malattia, in guerra e in pace, persino durante gravi epidemie e carestie. Nella maggior parte delle specie animali, in effetti, le femmine vivono più a lungo dei maschi. Ora, gli scienziati dell’University of California a San Francisco puntano il dito sulla genetica per spiegare questo fenomeno, che – se non preclude ...