NBA | Clippers ancora ko nonostante i 22 di Gallinari Reazione Spurs | distrutti i Sixers

NBA risultati : Gallinari 28 - ma ai Clippers non basta. Belinelli 17 brilla nel successo Spurs : Terza sconfitta consecutiva per i Clippers di Danilo Gallinari. I 28 punti dell'azzurro non bastano a vanificare la superiorità dei Thunder, presi per mano da un super Paul George da 33 punti e da ...

NBA : Gallinari e Belinelli super ma Clippers e Spurs vanno ko con i Thunder e i Bulls : Gallinari pareggia il suo "season-high" con 28 punti nella disfatta contro OKC , 104-110,. Belinelli invece mette a segno 17 punti in 29' di gioco, ma è tutto inutile in quanto gli Spurs cadono con i ...

NBA 2019 - i risultati della notte (16 dicembre) : Clippers sconfitti a Oklahoma City nonostante 28 punti di Danilo Gallinari. Cadono anche gli Spurs - mentre i Lakers tornano al successo : Sette partite in programma nella notte NBA. Vittoria per Oklahoma City Thunder nell’atteso scontro con i Los Angeles Clippers, nonostante 28 punti di Danilo Gallinari. I Lakers superano Charlotte e approfittano del passo falso dei concittadini per salire al quarto posto in classifica. Bella vittoria per Detroit, che ferma Boston e torna a gioire dopo sei sconfitte consecutive, mentre si interrompe a quattro la striscia di successi dei San ...

Risultati NBA – Lakers e Rockets convincono - Celtic e Clippers no! : Risultati NBA – LeBron ed i suoi Lakers continuano a migliorare, diventando una contender ad Ovest in attesa di qualche trade Risultati NBA, una notte ricca di incontri molto interessanti quella appena conclusasi. LeBron ed i suoi Lakers sono andati a vincere 100-128 sul parquet degli Hornets di Kemba Walker. Tripla doppia del King James, ma anche di Lonzo Ball. Molto interessante lo scontro tra l’altra franchigia losangelina, ...

NBA - Gallinari & Belinelli : 45 punti in coppia ma due sconfitte per Clippers e Spurs : Oklahoma City Thunder-L.A. Clippers 110-104 Non sembra funzionare nulla a Russell Westbrook al via della partita: dopo i primi 22 minuti di gioco non ha ancora segnato un canestro. Poco male, quando ...

Basket NBA : San Antonio stende i Clippers - Harden travolge Lakers e LeBron : WASHINGTON - San Antonio è uscita dal tunnel. Quarto successo di fila per la franchigia texana che costringe i Los Angeles Clippers, 17-11, alla peggior sconfitta stagionale e prosegue la risalita ...

Basket - NBA : Beli straccia il Gallo. E San Antonio travolge i Clippers : San Antonio-LA Clippers 125-87 Continuano i progressi per gli Spurs che dominano il derby tra azzurri e conquistano così la quarta vittoria consecutiva. San Antonio difende con ordine, muove molto ...

NBA - la sfida Belinelli-Gallinari premia gli Spurs : 4vittoria in fila - Clippers a -42 : San Antonio Spurs-L.A. Clippers 125-87 Gregg Popovich l'aveva detto: "Ci vuole pazienza, piano piano le cose stanno migliorando". Ora anche i risultati lo confermano, con i texani che centrando il ...

NBA 2019 - i risultati della notte (14 dicembre) : James Harden monumentale con 50 punti. Gli Spurs di Belinelli battono i Clippers di Gallinari : La notte NBA si dipana tra quattro partite, svariati contenuti, sorprese non piccole e prestazioni di altissimo livello, oltre al derby “italiano” che mette di fronte Marco Belinelli e Danilo Gallinari. Andiamo a vedere cos’è successo con precisione. La copertina di oggi se la guadagna, senza alcun possibile avversario, James Harden, che trascina gli Houston Rockets al successo per 126-111 sui Los Angeles Lakers. Suoi sono 15 ...

NBA – Infortunio Lou Williams - brutte notizie per i Clippers! Coach Rivers : “impossibile da sostituire - spero che…” : Doc Rivers annuncia alla stampa l’Infortunio di Lou Williams: la stella dei Clippers dovrà stare fuori qualche settimana a causa di un problema al bicipite femorale destro I Los Angeles Clippers dovranno fare a meno di una delle pedine fondamentali del proprio roster: Lou Williams. Il Sesto uomo dell’anno in carica sta viaggiando a 17.2 punti e 4.5 assist di media a partita, cifre delle quali il gioco dei Clippers risentirà molto durante ...

Mercato NBA - il sogno degli L.A. Clippers : firmare sia Durant che Leonard nel 2019 : Per la seconda volta in questa stagione i Toronto Raptors hanno evitato di schierare Kawhi Leonard nella loro tappa allo Staples Center. Era già successo lo scorso 5 novembre nella sfida vinta contro ...

NBA - Toronto umilia Clippers : ANSA, - ROMA, 12 DIC - I Raptors non sono per caso in testa alla classifica della Eastern Conference in Nba. La formazione canadese lo ha dimostrato anche nel turno di questa notte, con una gara ...