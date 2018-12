NBA – Chris Paul incorona James Harden | “è il miglior giocatore offensivo che abbia mai

NBA – Chris Paul impressionato da James Harden : “durante un timeout ha detto al coach…” : Chris Paul impressionato dalla prova di James Harden contro i Lakers: il playmaker dei Rockets svela un particolre retroscena legato ad un timeout Una tripla doppia da 50 punti, 11 assist e 10 rimbalzi, la quarta in carriera con almeno 50 punti messi a referto, sono numeri impressionanti quelli con i quali James Harden ha trascinato gli Houston Rockets al successo sui Los Angeles Lakers. ‘Il Barba’ si è preso sulle spalle i ...

NBA - Rajon Rondo : 'Chris Paul - altro che bravo ragazzo'. E Morey risponde : Tra meno di una settimana tutti e tre i protagonisti della rissa di domenica scorsa saranno nuovamente sul parquet , l'NBA ha scelto di non utilizzare il pugno duro, , ma le ripercussioni dello ...

NBA – Rajon Rondo e Glen Davis in coro : “Chris Paul fa il bravo ragazzo - in realtà nessuno sa che…” : Rajon Rondo torna all’attacco dopo la rissa di Lakers-Rockets: il playmaker giallo-viola scredita l’immagine di Chris Paul e Glen ‘Big Baby’ Davis conferma le sue parole In merito alla rissa generatasi durante Lakers-Rockets, che ha coinvolto Chris Paul, Rajon Rondo e Brandon Ingram, sono intervenuti diversi giocatori e addetti ai lavori. Attesissimo il commento di Rajon Rondo, uno dei protagonisti della rissa, che ...

NBA – Rissa Rondo-Paul - Mike D’Antoni non ci sta : “uno sputo e un pugno - Chris sarebbe dovuto restare fermo?” : Mike D’Antoni protesta dopo la decisione della lega di squalificare Chris Paul in seguito alla Rissa contro Rajon Rondo: il coach dei Rockets crede che la pena inflitta al suo playmaker sia ingiusta La lega si è finalmente espressa in merito alla Rissa che ha coinvolto Chris Paul e Rajond Rondo durante Lakers-Rockets. La decisione presa dai vertici NBA non è stata poi così severa, ma nonostante ciò, il coach degli Houston Rockets ha ...

NBA 2018-2019 : Brandon Ingram - Rajon Rondo e Chris Paul sospesi dopo la rissa di Lakers-Rockets : Sono arrivate le sanzioni disciplinari per la rissa che ha visto coinvolti, durante l’incontro tra Los Angeles Lakers e Houston Rockets, i giocatori di casa Brandon Ingram e Rajon Rondo e l’ospite Chris Paul. Ingram ha subito la sanzione più pesante, venendo sospeso per quattro partite, mentre Rondo dovrà stare fermo per tre turni e Paul per due. La rissa si è accesa a seguito di un breve scontro verbale verificatosi a ...

NBA – Rissa Rajon Rondo-Chris Paul : uno sputo la possibile causa scatenante! Ecco le dichiarazioni post match : Alla base della Rissa della notte, durante Lakers-Rockets, che ha visto Rajon Rondo e Chris Paul protagonisti, potrebbe esserci stato uno sputo Brutto episodio accaduto nella notte italiana sul parquet dello Staples Center di Los Angeles. Durante un infuocato Lakers-Rockets, Rajon Rondo e Chris Paul sono venuti alle mani. In diversi video diventati in poco tempo virali sui social, si può vedere come Chris Paul provochi Rajon Rondo, ...

NBA - Rajon Rondo e Chris Paul si odiano già da un bel po' : il faccia a faccia del 2009 : Guardando le immagini dei pugni e delle spinte volate tra Chris Paul e Rajon Rondo, i più attenti e quelli con una buona memoria non saranno rimasti del tutto sorpresi. Le due point guard più ...

NBA – Pazzesca rissa in Lakers-Houston - pugno in faccia di Rondo a Chris Paul : scoppia il caos allo Staples Center [VIDEO] : Al termine della gara, Rondo colpisce con un pugno Chris Paul dando il via ad una clamorosa rissa in cui interviene anche Ingram Una rissa in pieno stile far west, arrivata nel corso degli ultimi minuti del match tra Los Angeles Lakers e Houston. Protagonisti Rondo e Chris Paul, con quest’ultimo colpito al volto da un pugno sferrato dal giocatore giallo-viola. Da lì si scatena il caos, con Ingram che interviene e colpisce a sua volta ...