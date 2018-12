gazzettadisalerno

: Eboli: Presentato “Natale in Beach”. Tre giorni all’insegna degli sport sulla sabbia - - CanaleSeiTv : Eboli: Presentato “Natale in Beach”. Tre giorni all’insegna degli sport sulla sabbia - - TonyRiontino : Enoteca del Canneto Beach 2 Regali di Natale ???????? in partenza #sommelier #enotecadelcannetobeach2… - GazzettaSalerno : Natale in Beach, l’estate al PalaSportSun di Eboli dal 28 al 30 dicembre. -

(Di martedì 18 dicembre 2018) ...sport su sabbia organizzato dal dinamico Massimo Giusti per la prima volta circa 18 anni fa e che in ogni stagione dell'anno richiama migliaia di appassionati entusiasti per lo spettacolo dello sport ...