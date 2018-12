Mrs Miracle Una tata magica film stasera in tv 18 dicembre: cast, trama, streaming

cubemagazine

: Mrs. Miracle - Una tata magica: il film sulla governante dagli strani poteri 'sovrannaturali' - POPCORNTVit : Mrs. Miracle - Una tata magica: il film sulla governante dagli strani poteri 'sovrannaturali' - Mrs_Fulda15 : RT @espn: MIRACLE IN MIAMI! ??: CBS #NEvsMIA - mrs_jburkhart : RT @NFL_Memes: A MIAMI MIRACLE!! -

(Di martedì 18 dicembre 2018) MrsUnaè ilin tv martedì 182018 in onda in prima serata su Canale 5. Di seguito ecco scheda,, trailer alcune curiosità sule dove vederlo in. SCOPRI COSA C’È IN TVUnain tv:TITOLO ORIGINALE: Mrs.GENERE: Commedia, Sentimentale ANNO: 2009 REGIA: Michael Scott: James Van Der Beek, Erin Karpluk, Doris Roberts, Chelah Horsdal, Dalila Bela DURATA: 85 minuti Unain tv:Quando rimane vedovo, Seth Webster (James Van Der Beek) si ritrova a occuparsi da solo dei suoi figli Jason (Valin Shinyei) e Judd (Michael Strusievici), due gemelli vere e proprie pesti. Tanto che l’ultima governante li ha abbandonati per la disperazione. Il Natale si avvicina e Seth decide di cercare una nuova governante capace di ...