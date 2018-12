Moviola Torino-Juventus | si alza la temperatura a Tiki Taka

calcioweb.eu

(Di martedì 18 dicembre 2018) Appuntamento con, si sta analizzando la 16^ giornata del campionato di Serie A, in particolar modo silaquando si inizia a parlare di, il commento di Graziano Cesari: "il rigore su Belotti? Contatto soft con Matuidi, non è rigore". Poi sul contatto in area di rigore Zaza-Alex Sandro: "Zaza è in possesso del pallone, Alex Sandro non può intervenire, calcio di rigore netto". Pareri discordanti in studio tra Auriemma, Cruciani e lo stesso Cesari, la domanda più comune è: "perchè l'arbitro non è andato al Var?".