Mou lascia il Lowry Hotel | conto da 600mila euro

Esonero Mourinho - José lascia - anche - il 'suo' hotel : in 900 giorni ha speso quasi un milione di euro! LE FOTO : Adatto per ospitare sia cerimonie che meeting - lì lo United svolgeva le sue riunioni - oltreché grandi nomi del mondo dello spettacolo: da Rita Ora a Robbie Williams, passando per Justin Bieber, ...

Clamoroso a Manchester : Mourinho lascia lo United : Manchester - #Joseout chiedevano i tifosi sui social dopo il ko di Liverpool e lo United li ha accontentati. I ' Red Devils ' hanno infatti annunciato l'esonero del tecnico portoghese sui propri ...

Mou lascia il Manchester United : Jose' Mourinho non e' piu' l'allenatore del Manchester United. Dopo due anni e mezzo, si chiude l'esperienza dello Special One all'Old Trafford. I Red Devils, in una nota, hanno annunciato che il ...

Alexis Sanchez in rotta con Mourinho : ha rivelato di voler lasciare lo United : Alexis Sanchez e Mourinho non si amano ed il calciatore cileno potrebbe lasciare il Manchester United già nel mese di gennaio Alexis Sanchez non sembra più rientrare nelle grazie di mister Mourinho. Il suo tempo al Manchester United potrebbe essere già terminato, nonostante vesta la maglia dei Red Devils da solo un anno. Sanchez avrebbe infatti confidato ai compagni di voler lasciare il club già nel mese di gennaio, secondo il Daily mail ...

AnonyMous ha lasciato un messaggio su un sito di Fratelli d'Italia : Il collettivo Anonymous sembra aver rubato gli accessi al sito di Fratelli d'Italia Roma. In questo momento sul sito è visibile un messaggio degli hacker con la maschera di Guy Fawkes dove c'è scritto: "LulzSecITA (il nome del gruppo, su Twitter, ndr) sta aggiustando il sito. Grazie per la pazienza. Stiamo effettuando dei lavori sul sito di quella **** della Meloni. Nella dolce attesa venite a ...

Ex Inter - Ince : 'Pogba è asfissiato da Mourinho - deve lasciare lo United' : Quando ha libertà di giocare e muoversi è uno dei migliori al mondo, ma penso che per il suo bene e per quello del club sia meglio che lasci lo United '.