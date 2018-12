MotoGP | Valentino Rossi e lo sviluppo della Yahama Le novità sulla moto 2019 e i nodi da

MotoGP – Pose sexy in bikini e videochiamate con la famiglia - vacanza al mare per Francesca Sofia Novello! E Valentino Rossi dov’è? [VIDEO] : vacanza al mare per Francesca Sofia Novello: la fidanzata di Valentino Rossi aggiorna i fan sui social, ma il Dottore dov’è? La stagione 2018 di MotoGp è terminata da tempo ormai ed anche gli eventi extra stagionali sono ormai stati archiviati. Dopo i test di Valencia e di Jerez, Valentino Rossi è stato ancora protagonista in appassionanti gare, prima al suo Ranch per la 100 km dei campioni, poi al Monza Rally Show, da lui vinto per ...

MotoGP - Alberto Puig attacca Valentino Rossi : “è debole - non è lui il numero 1” : Alberto Puig, team manager Honda, non le ha mandate a dire a Valentino Rossi, attaccato senza mezzi termini Alberto Puig, team manager Honda, avrà l’arduo compito di far coesistere Marquez e Lorenzo all’interno dello stesso team in questa stagione. Puig, parlando a ‘La Vanguardia’, ha analizzato l’addio alla Honda di Pedrosa, riservandogli anche qualche stoccatina: “Negli ultimi anni, onestamente, non so molto bene cosa ...

MotoGP - Morbidelli avverte Valentino Rossi : “ecco cosa farò se dovessi batterlo in Qatar” : Il pilota del nuovo team Yamaha Petronas ha parlato della pRossima stagione, lanciando anche un particolare messaggio al Dottore Franco Morbidelli si prepara a cominciare la sua seconda stagione in MotoGp, debuttando con il nuovo team Petronas Yamaha. Il pilota italiano ha già ricevuto ottime risposte dai primi due test svolti nelle scorse settimane a Valencia e Jerez, nel corso dei quali ha potuto rendersi conto della velocità della sua ...

MotoGP - tutto lo stupore di Jorge Lorenzo : “Valentino Rossi mi ha scioccato…” : Il pilota maiorchino ha parlato in una lunga intervista anche di Valentino Rossi e Dani Pedrosa, esprimendo il proprio punto di vista sui propri rivali Archiviato il 2018, Jorge Lorenzo è pronto adesso a vivere una nuova esaltante stagione, conoscendo una nuova realtà. Il maiorchino infatti passerà alla Honda, sfidando il campione del mondo Marquez con la stessa sua moto. AFP/LaPresse I tre successi ottenuti con la Ducati sono un ottimo ...

MotoGP - Lorenzo all’attacco : “sono l’unico che ha vinto un titolo contro Marquez - anche se quell’anno Valentino Rossi…” : Il pilota maiorchino ha parlato per la prima volta dopo il passaggio alla Honda, esprimendo le proprie sensazioni sul prossimo duello con Marquez Il contratto con la Ducati non è ancora scaduto, per questo motivo Jorge Lorenzo non ha commentato le due sessioni di test svolte qualche settimana fa prima a Valencia e poi a Jerez. Ph. Twitter Lorenzo Il 31 dicembre si esaurirà il suo accordo con il team di Borgo Panigale, dal giorno successivo ...

MotoGP – Valentino Rossi ‘smaschera’ Bagnaia : “mi vuole fregare! Sono tutti emozionati - ma poi in pista vogliono battermi” : Valentino Rossi ironizza sull’emozione di Pecco Bagnaia: il ‘Dottore’ è ben conscio delle abilità del pilota dell’Academy che in pista sarà un avversario in più da battere Intervistato ai microfoni di Sky Sport 24, Valentino Rossi ha risposto a diverse domande su ciò che lo aspetta durante l’offseason e la preparazione in vista della nuova stagione. Una domanda in particolare ha fatto sorridere il ...

MotoGP – Valentino Rossi e quella strana proposta a Messi : “gli scriverò su Instagram per…” : Valentino Rossi pronto ad accogliere un ospite davvero speciale nel suo ranch: il ‘Dottore’ proverà a convincere Leo Messi a correre insieme a lui Il Ranch di Tavullia è ‘abituato’ a vedere grandi campioni. Oltre al padrone di casa Valentino Rossi, sono tantissime le stelle del mondo delle due ruote che annualmente partecipano ad allenamenti e manifestazioni organizzate dal ‘Dottore’. Valentino Rossi non ...

MotoGP – Simpatico domanda e risposta con Valentino Rossi : “bionde o brune? Cani o gatti?” - col Dottore si ride sempre [VIDEO] : Valentino Rossi Simpatico e sorridente: alcune domande di Monster Energy mettono in difficoltà il Dottore Ancora un fine settimana da protagonista indiscusso per Valentino Rossi: dopo le vittorie di sabato e domenica scorsa al suo Ranch di Tavullia, il Dottore è già salito a bordo della sua quattro ruote per il Monza Rally Show 2018. Il pilota Yamaha andrà a caccia del suo settimo successo, dopo la sesta vittoria da record conquistata lo ...

MotoGP – Redding scatena il caos sui social : prima punge Valentino Rossi poi cerca di rimediare [GALLERY] : Scott Redding senza peli sulla lingua sui social: il britannico commenta una foto di Valentino Rossi pubblicato sul profilo Instagram della MotoGp e scatena il caos La stagione 2018 di MotoGp è terminata da qualche settimana ormai, ma i campioni delle due ruote riescono a far ancora parlare di sè. Tanti i piloti che hanno avuto a che fare con interventi chirurgici per risolvere alcuni problemi che li attanagliavano ormai da tempo in vista ...

MotoGP - Valentino Rossi e quel paragone tra Bagnaia e Morbidelli : “uno è duro da battere - l’altro…” : Il pilota della Yamaha ha analizzato le differenze tra Bagnaia e Morbidelli, entrambi usciti dalla VR46 Academy prima di arrivare in MotoGp Sono due sue pupilli, essendo entrambi usciti dalla VR46 Academy, l’anno pRossimo Franco Morbidelli e Pecco Bagnaia saranno anche due suoi avversari. Foto Alessandro La Rocca/LaPresse Valentino Rossi però non vede l’ora di incrociarli in pista, valutando i loro progressi e divertendosi a ...

MotoGP - Bagnaia venera Valentino Rossi : “l’ho incrociato in pista e mi sono emozionato. Io come lui? Dico che…” : Il campione del mondo di Moto2 ha parlato della pRossima stagione in MotoGp e del suo rapporto con Valentino Rossi, mettendo in chiaro alcune cose Il Mondiale di Moto2 ottenuto solo qualche settimana fa è ormai il passato, Pecco Bagnaia è già concentrato sulla pRossima stagione di MotoGp, che affronterà da debuttante in sella alla Ducati del team Pramac. Credits: Instagram @Gazzettadellosport Un’emozione indescrivibile, già provata ...

MotoGP - Valentino Rossi spaventato da Morbidelli : “lo conosco da tanto tempo - ma…” : Il pilota della Yamaha ha parlato di Franco Morbidelli, sottolineando che l’anno pRossimo sarà complicato batterlo Insieme hanno vinto la 100 Km dei Campioni, nella pRossima stagione però si affronteranno in pista questa volta entrambi in sella alla Yamaha M1. Alessandro La Rocca/LaPresse Un’altra bega in più per Valentino Rossi, che dovrà vedersela con uno dei suoi migliori amici nel Motomondiale, riuscito a strappare un posto ...