MotoGp – Doohan non ha dubbi | dagli incredibili risultati di Rossi alla sfida tra Lorenzo

MotoGp - Mick Doohan/ 'La concorrenza fra Marquez e Lorenzo? Gioverà sicuramente ad entrambi' : MotoGp, Mick Doohan: 'La concorrenza fra Marquez e Lorenzo? Gioverà sicuramente ad entrambi'. Parla il cinque volte campione del mondo

MotoGp : Doohan visita Marquez : Mick Doohan e Marc Marquez sono entrambi grandi talenti di Casa Honda, ed entrambi hanno vinto cinque volte il mondiale nella massima serie, ma al di là di questo hanno sempre intrattenuto ottimi ...

MotoGp – Doohan esalta le doti Marquez ed elogia Valentino Rossi : “è bello quando si tolgono vernice dalle carene” : Mick Doohan, il record raggiunto da Marquez e la possibilità di vittoria di Valentino Rossi: le parole dell’ex campione di motociclismo Marc Marquez ha raggiunto Mick Doohan, con la conquista del suo settimo titolo Mondiale, il quinto nella categoria regina, ormai in tasca matematicamente da due settimane. Lo spagnolo della Honda è apprezzatissimo dall’ex campione motociclistico che non ha che parole d’elogio per Marquez ...

MotoGp - Doohan : 'Marquez andrebbe forte anche con le 500cc' : MotoGP 500cc Repsol Honda Team Marc Marquez e Mick Doohan sono accomunati da tanti record, su tutti i cinque campionati del mondo vinti in sella alla Honda del Team Repsol. In occasione del Gran Premio d'Australia, lo spagnolo ha indossato guanti e stivali con i colori dell'australiano. Ecco cosa ha raccontato Doohan, che ...

MotoGp - Marquez in Australia con gli stivali di Doohan. E per la gara : "Pole ok - ma qui Iannone è il più forte" : " Sapevo che non ero lontano per fare la pole ha detto ai microfoni di Sky Sport M i aspettavo Iannone, credo sia il più forte in questa pista , quando ho visto quella pioggia leggera, faceva ...

MotoGp - Doohan : «Marquez pilota eccezionale» : MOTEGI - 'Marc è un pilota eccezionale e merita tutto ciò che ha raggiunto a soli 25 anni'. Parola di Mick Doohan, cinque volte consecutive campione del mondo nella classe 500 dal 1994 al 1998, che si congratula con il fuoriclasse spagnolo della Honda. ' Ha disputato una stagione perfetta, con otto vittorie fino ad oggi e la capacità di conquistare il ...

MotoGp – Marquez raggiunge Doohan - il tweet dell’ex campione : Marc Marquez raggiunge Mick Doohan a quota cinque titoli Mondiali: le congratulazioni dell’ex campione Marc Marquez si conferma campione del mondo di MotoGp: lo spagnolo della Honda si è aggiudicato il Gp del Giappone, trionfando a Motegi, nella casa della Honda e dunque assicurandosi la vittoria matematica del mondiale 2018. Marquez dunque sale a quota 7 Mondiali in carriera, a soli 25 anni, conquistando il quinto nella categoria ...