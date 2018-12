Moscovici | deficit Francia è diverso da quello Italia

Travaglio : “Moscovici addirittura dice che Francia può arrivare al 3 - 5 di deficit-Pil per via dei gilet gialli. È demenziale” : “Abbiamo un debito pubblico molto più alto rispetto alla Francia, ma è anche vero che l’andamento italiano sia del debito, sia del deficit è meno preoccupante in confronto a quello francese. Non dimentichiamo che la Francia è appena uscita da 9 anni consecutivi di procedura di infrazione per deficit eccessivo e in due di quegli anni il ministro dell’Economia si chiamava Moscovici“. Così, a Otto e Mezzo (La7), il direttore de Il Fatto ...

Moscovici & DEFICIT/ La mossa dell'Ue per far cadere il Governo : Per MOSCOVICI la riduzione del DEFICIT al 2,04% del Pil non è sufficiente. Le sue parole aumentano il conflitto tra Lega e Movimento 5 Stelle

Manovra - Moscovici : “Deficit\pil al 2 - 04? Servono altri passi”. Poi precisa : “Frainteso. Sforzi di dialogo - non su cifre” : Di prima mattina la bocciatura con parole che hanno bloccato i timidi segnali positivi arrivati da Bruxelles, poi la precisazione dopo l’ennesima giornata di trattative. Nel clima di tensione che sta accompagnando le trattative sul rapporto deficit/pil dell’Italia, il commissario agli Affari economici Pierre Moscovici ha ribadito che “Servono altri passi”. Salvo poi, dopo aver rivisto Giuseppe Conte e il ministro ...

Manovra - Moscovici : “Deficit\pil al 2 - 04? Servono altri passi”. Poi precisa : “Sforzi di dialogo - non su cifre” : Di prima mattina la bocciatura con parole che hanno bloccato i timidi segnali positivi arrivati da Bruxelles, poi la precisazione dopo l’ennesima giornata di trattative. Nel clima di tensione che sta accompagnando le trattative sul rapporto deficit/pil dell’Italia, il commissario agli Affari economici Pierre Moscovici ha ribadito che “Servono altri passi”. Salvo poi, dopo aver rivisto Giuseppe Conte e il ministro ...

Moscovici : 'Bene l'abbassamento del deficit ma serve uno sforzo di dialogo'. Giù lo spread : Il commissario europeo gela le aspettative del nostro governo 'servono ulteriori sforzi ' ha detto. I mercati però scommettono sull'intesa fra Roma e Bruxelles: lo spread Btp-Bund ai minimi da ...

Tria porta a Bruxelles la proposta sulla manovra. Moscovici : “La riduzione del deficit non basta” : Mentre all’Europa Building è in corso il Consiglio Europeo, cui partecipa il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, dall’altra parte di Rue de la Loi, a palazzo Berlaymont, la sede della Commissione nel Quartiere Europeo di Bruxelles, continuano le trattative per trovare un’intesa sulla manovra economica tale da consentire all’Italia l’avvio dell...

Moscovici : 'Bene l'abbassamento del deficit ma serve uno sforzo di dialogo'. Intanto lo spread giù : Il commissario europeo gela le aspettative del nostro governo 'servono ulteriori sforzi ' ha detto. I mercati però scommettono sull'intesa fra Roma e Bruxelles: lo spread Btp-Bund ai minimi da ...

Deficit - stop da Moscovici : "Il 2% non basta ancora" : L'Italia dovrebbe compiere ulteriori sforzi per il Bilancio 2019. A ribadirlo è il commissario Ue. L'annuncio di un Deficit al 2,04% "è un passo nella giusta direzione, ma ancora non ci siamo"

Moscovici : 'Bene l'abbassamento del deficit ma ancora non basta'. Intanto lo spread giù : Il commissario europeo gela le aspettative del nostro governo 'servono ulteriori sforzi ' ha detto. I mercati però scommettono sull'intesa fra Roma e Bruxelles: lo spread Btp-Bund ai minimi da ...

Manovra - Moscovici : passi avanti sul deficit ma ancora non ci siamo : L'Italia dovrebbe compiere ulteriori sforzi per il bilancio 2019. Così il commissario Ue Pierre Moscovici commenta l'annuncio da parte del governo italiano di un deficit al 2,04% per...

Moscovici : bene l'abbassamento del deficit ma ancora non basta. Intanto lo spread giù : Il commissario europeo gela le aspettative del nostro governo 'servono ulteriori sforzi ' ha detto. I mercati però scommettono sull'intesa fra Roma e Bruxelles: lo spread Btp-Bund ai minimi da ...

Moscovici avverte l'Italia : l'accordo sul deficit ancora non c'è : Milano. "Il contenimento del rapporto deficit/pil al 2,04 per cento dal 2,4 per cento "è un passo nella giusta direzione, ma non siamo ancora arrivati (a un accordo, ndr). Ci sono ancora passi da fare, forse da entrambe le parti". Lo ha detto il commissario Ue, Pierre Moscovici in una audizione al S

Manovra - Moscovici e il deficit italiano : «Ancora non ci siamo». Via libera alla Francia. Di Maio e Salvini : «Piena fiducia in Conte» : Il Commissario europeo per gli Affari economici raffredda gli entusiasmi del governo che aveva proposto di portare il deficit dal 2,4% al 2,04%, sperando così di evitare la procedura di infrazione Ue. Ok invece a Macron su sforamento 3%: «Ma sia limite»

Manovra - Moscovici : su riduzione deficit 'non ci siamo ancora' : La proposta del governo italiano di abbassare il deficit dal 2,4% al 2,04% per il 2019 non convince l'Europa: secondo il commissario agli Affari economici, Pierre Moscovici , infatti, "non ci siamo ...