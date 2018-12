Moscovici | buone speranze per l' accordo con l' ItaliaMoavero | siamo più vicini -Salvini

Moscovici : buone speranze per l'accordo con l'ItaliaSalvini : "Fatto il possibile - aspettiamo il buonsenso" : Il commissario europeo agli Affari economici si è detto "ottimista" sulla possibilità di trovare un accordo con il nostro Paese. Salvini: "Abbiamo fatto il possibile , ora ci aspettiamo buonsenso da Bruxelles"

Manovra - Moscovici : 'Ho buone speranze per un accordo con l'Italia' : Il commissario europeo agli Affari economici, Pierre Moscovici , si è detto " ottimista " sulla possibilità di trovare un accordo con il nostro Paese sulla Manovra . "Sto lavorando alacremente, giorno ...

Manovra - Moscovici : ho buone speranze su un accordo con l'Italia : "Sono costantemente in contatto con il ministro dell'Economia Giovanni Tria e il premier Giuseppe Conte, ieri sera e di nuovo stamattina. Lavoriamo alacremente per fare in modo che l'Italia possa ...