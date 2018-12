Mondo TV in asta di volatilità | teorico +21 | 21%

Il Papa scrive a tutti i governi del Mondo : 'Basta accusare i migranti di tutti i mali esistenti' : Un testo diffuso in quattro lingue che verrà inviato, tramite gli ambasciatori, a tutti i governi del mondo , e non solo all'Italia, per riflettere sulle sfide esistenti a livello internazionale, in ...

'Basta tasse' - il Mondo dell auto alza la voce" : Tutte insieme, Anfia, Federatuto e Unrae chiedono a gran voce al Governo di levare dalla manovra di bilancio nuove tasse. 'I primi a farne i conti - spiegano in un documento congiunto - sarebbero i ...

«Dai Foja ad Anastasio - così portiamo Napoli nel Mondo» : Napoli. « Marzo 2018, stavamo preparando un inedito con i Foja: una canzone dedicata a Maurizio Sarri che sarà nel prossimo album. Mentre lo stavamo per produrre compare sul web questo tizio di nome ...

Su Spotify la Fine del Mondo di Anastasio è già un caso : Contiene sei brani ma i telespettatori di X Factor ne conoscono solo un altro, a parte ' La Fine del mondo', ed è la sua versione di 'Generale', andata benissimo su YouTube . Un azzardo, senza dubbio,...

La Fine Del Mondo è l’EP di Anastasio con quattro inediti e un feat. con i BowLand : Dopo la vittoria di ieri sera ad X Factor 12, a distanza di poche ore è stato rilasciato l’EP di Anastasio, intitolato “La Fine del Mondo”. L’omonimo inedito ha già raggiunto il disco d’oro per le oltre 25.000 copie vendute e proprio sul palco del Mediolanum Forum, ieri sera, poco prima della proclamazione, gli è stato consegnato il premio. l’EP contiene sei tracce, tra cui quattro inediti e una delle sue cover più apprezzate durante i ...

Anastasio vince X Factor 12 con l'inedito 'La fine del Mondo' : Ieri, giovedì 13 dicembre su Sky Uno, è stata trasmessa in onda la finalissima di X Factor 12. Tutto è andato secondo i pronostici dei bookmakers, che davano per favorito Anastasio. Infatti, il rapper 21enne di origini campane è riuscito a trionfare nella dodicesima edizione del talent show, con l'inedito intitolato "La fine del mondo". Secondo la giuria esso è il brano che ha rappresentato meglio quest'edizione di X Factor. Una vittoria da ...

Il video ufficiale de La Fine Del Mondo di Anastasio che racconta la depressione (testo) : È uscito oggi il video ufficiale del singolo La Fine Del Mondo di Anastasio, finalista di quest’ultima edizione di X Factor 12. La Fine Del Mondo è un brano che parla della reazione alla depressione che il protagonista della storia vive, intuibile già dalle frasi che parlano di come sia difficile alzarsi da un letto che ti tira giù sul fondo, con lenzuola che sono come sabbie mobili: "E mi ripeto alzati, almeno muoviti". L’inedito è stato ...

Nuoto - Mondiali Hangzhou 2018 : Kirill Prigoda devastante in Cina. Oro e record del Mondo nei 200 rana : Una partenza con il botto in questa terza giornata di finali nei Mondiali 2018 di Nuoto in vasca corta ad Hangzhou (Cina). Il russo Kirill Prigoda infatti firma il nuovo record del mondo dei 200 rana con il crono di 2’00″16, migliorando il primato precedente appartenente alla “foca tedesca” Marco Koch (2’00″44). Una gara ben distribuita dall’atleta dell’Est che, grazie ai suoi eccellenti ...

Pd - Fedeli : 'Basta parlare solo di noi - là fuori c'è un Mondo' : ... dalle proposte per far crescere lavoro e imprese, per contrastare davvero le tante e diverse povertà, per sostenere i necessari investimenti nella filiera del sapere, nell'economia sostenibile, ...

Sfera Ebbasta - il Mondo social diviso dopo la tragedia : l'odio e l'amore verso il trapper : di Simone Pierini Odio o amore , il mondo social è diviso nei confronti di Sfera Ebbasta , completamente spaccato da due sentimenti contrastranti . Dal suo profilo facebook o dalla pagina Instagram ...

Modric pallone d’oro - le dure critiche delle sorelle di Cristiano Ronaldo : “un Mondo di mafiosi e bastardi di denaro” [FOTO] : Le sorelle di Cristiano Ronaldo attaccano duramente la decisione di assegnare a Modric il pallone d’oro 2018 Serata di premiazioni ieri nel mondo del calcio: parallelamente all’evento del Gran Galà del Calcio AIC, si è tenuta la premiazione del pallone d’oro 2018, nella sede di France Football. Dopo dieci anni in cui i protagonisti indiscussi sono stati Cristiano Ronaldo e Leo Messi, Luka Modric è riuscito a mettere le ...

Clima - il segretario generale ONU : il Mondo è “fuori rotta - non stiamo facendo abbastanza” : Il pianeta è “totalmente fuori rotta” nel suo progetto per scongiurare gli effetti dei cambiamenti Climatici: lo ha dichiarato il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, in occasione dell’apertura ufficiale del vertice COP24 a Katowice (Polonia). Guterres ha spiegato ai delegati che “anche se assistiamo a devastanti impatti Climatici che causano il caos in tutto il mondo, non stiamo ancora facendo ...

Sfera Ebbasta conquista il Mondo : complimenti da Dennis Rodmam - Gashi e Veronica Rodriguez : Sfera Ebbasta non si ferma più. Continua infatti a crescere anche a livello internazionale la fama dell'autore di 'Ciny', che la scorsa notte ha pubblicato l'inedito 'Happy Birthday', anticipazione di 'Pop Star', suo prossimo disco – riedizione del fortunatissimo 'Rockstar', uscito a gennaio scorso, arricchita da alcuni inediti e remix – che sarà disponibile nei negozi e su tutte le piattaforme di streaming musicale a partire dal 7 dicembre ...