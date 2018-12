Mondiale per Club | clamorosa debacle del River Plate | l’Al Ain vince ai rigori e si

Mondiale per club - clamorosa eliminazione del River Plate contro l’Al-Ain [FOTO] : 1/20 AFP/LaPresse ...

F1 - Vettel : ''Ferrari ha perso il Mondiale a Singapore - non siamo stati bravi'' : ROMA - 'Da Singapore in poi non abbiamo tenuto il passo della Mercedes. Per me quello è stato il momento cruciale, abbiamo perso tranquillità'. C'è parecchio rammarico nelle parole di Sebastian Vettel ...

Kashima Antlers-Real Madrid - le quote della semifinale del Mondiale per Club : tutto pronto per le semifinali del Mondiale per Club 2018 , che decreteranno le due formazioni in campo allo Zayed Sports City Stadium di Abu Dhabi per la finalissima di sabato. Oggi il River Plate ...

DIRETTA RIVER PLATE AL AIN / Streaming video e tv : l'albo d'oro - Millionarios a secco - Mondiale per Club 2018 - : DIRETTA RIVER PLATE Al Ain, Streaming video e tv: gli argentini reduci dalla vittoria della Libertadores affrontano la formazione padrona di casa.

Mondiale per Club - l’IFAB sperimenta nuove regole per il calcio : Durante la competizione si stanno sperimentando nuove regole su: sostituzioni, sanzioni disciplinari e momenti di gioco. L'articolo Mondiale per Club, l’IFAB sperimenta nuove regole per il calcio è stato realizzato da calcio e Finanza - calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Ambasciatore italiano a Doha : "Mondiale 2022 motivo orgoglio per Qatar" : Il Qatar investe da tempo in infrastrutture sportive che hanno pochi rivali al mondo. 'L'Aspire Zone è uno dei complessi sportivi più estesi e più all'avanguardia a livello mondiale, che occupa una ...

River Plate-Al Ain - semifinale inedita al Mondiale per club : River Plate-Al Ain è la prima semifinale del mondiale per club, di scena negli Emirati Arabi uniti per la seconda edizione consecutiva, e vedrà impegnati i padroni di casa contro i freschi vincitori dell’ultima libertadores.I campioni nazionali dell’Al Ain e gli argentini del River non si sono mai incontrati in gare ufficiali e bagnano il loro esordio nella manifestazione con uno scontro inedito.L’incontro si disputerà in ...

Real Madrid - Marcelo prepara il Mondiale per Club con numeri da fenomeno : palleggia con una pallina da tennis : È la squadra più esigente del mondo, conta solo vincere". Salgado non ha dubbi sulle cause del momento complicato, legato all'addio di Cristiano Ronaldo: "Il Real Madrid senza Cristiano è in un ...

F1 - Mondiale 2019 : Fernando Alonso sarà collaudatore e consigliere per la McLaren : Si è ritirato, ma non sembra. Fernando Alonso, infatti, non abbandona la McLaren ma, da pilota, passerà al ruolo di collaudatore e consigliere di piloti e team per la scuderia britannica in vista del Mondiale 2019. A confermarlo è proprio l’amministratore delegato di McLaren Group, Zak Brown, come ha anticipato il quotidiano online spagnolo Marca.com. “Fernando è estremamente intelligente e ha una vastissima esperienza – ...

Il flop del Mondiale per club e il progetto per rivitalizzarlo : Un torneo che comprenda le big del calcio Mondiale, regali spettacolo in campo e risulti appetibile per gli sponsor. Questo il progetto che la Fifa sta covando da tempo per rimpiazzare l’attuale Mondiale per club, manifestazione sempre più trascurata e dall’esito scontato già prima di cominciare: ne

Malesia : Banca Mondiale riduce la previsione della crescita economica nel 2018 al 4 - 7 per cento : La Banca Mondiale ha affermato nel suo rapporto Economic Monitor che un rallentamento dell'economia globale, le crescenti preoccupazioni riguardo all'aumento della volatilità nei mercati finanziari e ...

Mondiale per club - Ramos carica il Real : “Qui per vincere” : “Siamo venuti qui per vincere“. Sergio Ramos, il capitano del Real Madrid, ha parlato a due giorni dall’esordio nel Mondiale per club dei blancos, che esordiranno in semifinale contro i giapponesi del Kashima Antlers. Il periodo di forma attraversato dalla squadra non è brillante, ma Ramos non cambia registro: “Vincere è sempre il nostro obiettivo, perchè questa è la mentalità del club. È il mio torneo preferito e ...

Pronostico Kashima Antlers vs Real Madrid - Mondiale per Club 19-12-2018 e Analisi : Mondiale per Club, semifinale, Analisi e Pronostico di Kashima Antlers-Real Madrid, mercoledì 19 dicembre 2018. Consigli per la tua scommessa vincente.Kashima Antlers-Real Madrid, mercoledì 19 dicembre. Saranno i giapponesi del Kashima Antlers a sfidare i campioni in carica del Real Madrid, vincitore delle ultime due edizioni, nella semifinale del Mondiale per Club 2018. Un remake della finale del 2016, che fu vinta dai ‘Blancos’ ...

Pronostico River Plate vs Al Ain SCC - Mondiale per Club 18-12-2018 e Analisi : Mondiale per Club, semifinale, Analisi e Pronostico di River Plate-Al Ain SCC, martedì 18 dicembre 2018. Consigli per la tua scommessa vincente.River Plate-Al Ain SCC, martedì 18 dicembre. Saranno i padroni di casa dell’Al Ain SCC a sfidare gli argentini del River Plate, vincitori della Copa Libertadores ai danni del Boca Joniors, nella prima semifinale del Mondiale per Club 2018. Il torneo è in corso negli Emirati Arabi. Analisi e ...