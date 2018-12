Mondiale club | River Plate niente finale

Mondiale per Club - River Plate ko. Al Ain in finale : La squadra campione degli Emirati Arabi, e padroni di casa, hanno battuto gli argentini ai rigori

Finale Mondiale per Club calcio 2018 : Al Ain-Real Madrid/Kashima. Data - programma - orario d’inizio e tv : Sabato 22 dicembre si giocherà la Finale del Mondiale per Club 2018 di calcio, ad ospitare l’evento sarà lo Zayed Sports City Stadium di Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti). L’Al-Ain si è clamorosamente qualificato all’atto conclusivo della rassegna iriData: i Campioni Nazionali sono riusciti a eliminare il River Plate in semiFinale dopo aver battuto anche l’Esperance Tunis ai quarti e il Team Wellington nel turno ...

Calcio - Mondiale per Club 2018 : Al-Ain - clamorosa impresa! Sconfigge il River Plate e vola in finale. Domani il Real Madrid : Succede l’incredibile al Mondiale per Club 2018 di Calcio: l’Al Ain si è qualificato per la finale Sconfiggendo il River Plate ai calci di rigore per 7-6 (2-2 dopo i tempi supplementari). La formazione degli Emirati Arabi Uniti, padrona di casa, ha compiuto un’autentica impresa mandando al tappeto i Campioni del Sudamerica che appena nove giorni fa avevano conquistato la Copa Libertadores nel tesissimo atto conclusivo contro il ...

Kashima Antlers-Real Madrid - le quote della semifinale del Mondiale per Club : tutto pronto per le semifinali del Mondiale per Club 2018 , che decreteranno le due formazioni in campo allo Zayed Sports City Stadium di Abu Dhabi per la finalissima di sabato. Oggi il River Plate ...

Mondiale per Club - l’IFAB sperimenta nuove regole per il calcio : Durante la competizione si stanno sperimentando nuove regole su: sostituzioni, sanzioni disciplinari e momenti di gioco. L'articolo Mondiale per Club, l’IFAB sperimenta nuove regole per il calcio è stato realizzato da calcio e Finanza - calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Real Madrid - Marcelo prepara il Mondiale per Club con numeri da fenomeno : palleggia con una pallina da tennis : È la squadra più esigente del mondo, conta solo vincere". Salgado non ha dubbi sulle cause del momento complicato, legato all'addio di Cristiano Ronaldo: "Il Real Madrid senza Cristiano è in un ...

Il flop del Mondiale per club e il progetto per rivitalizzarlo : Un torneo che comprenda le big del calcio Mondiale, regali spettacolo in campo e risulti appetibile per gli sponsor. Questo il progetto che la Fifa sta covando da tempo per rimpiazzare l’attuale Mondiale per club, manifestazione sempre più trascurata e dall’esito scontato già prima di cominciare: ne

Mondiale per club - Ramos carica il Real : “Qui per vincere” : “Siamo venuti qui per vincere“. Sergio Ramos, il capitano del Real Madrid, ha parlato a due giorni dall’esordio nel Mondiale per club dei blancos, che esordiranno in semifinale contro i giapponesi del Kashima Antlers. Il periodo di forma attraversato dalla squadra non è brillante, ma Ramos non cambia registro: “Vincere è sempre il nostro obiettivo, perchè questa è la mentalità del club. È il mio torneo preferito e ...