Milano Video personalizzato per il rinnovo della carta d’identità elettronica

Basket – Serie A - incredibile rissa al termine di Sassari-Milano : scintille in campo - i provvedimenti disciplinari [VIDEO] : incredibile rissa ieri pomeriggio al termine della sfida di Serie A tra Sassari e Milano: Gudaitis punzecchia Petteway e finisce a terra per un pugno di Thomas scintille in campo ieri pomeriggio al termine della sfida di Serie A di pallacanestro maschile tra Sassari e Milano. La squadra di coach Pianigiani ha avuto la meglio all’overtime, dopo una sfida davvero tosta e sofferta, per 106-107. Al termine della sfida, durante i saluti ...

Un record l’instore di Laura Pausini a Milano con un bagno di folla in Piazza Duomo : tutti i video dell’evento : L'instore di Laura Pausini a Milano è stato un successo. Non ci si poteva aspettare altrimenti dall'operazione Fatti sentire ancora, che a sorpresa ha portato l'artista di Solarolo a condurre il primo firma copie della sua lunga carriera. Il repack ha debuttato al primo posto della classifica Fimi a una settimana dal rilascio ed è stato protagonista dell'evento che è iniziato con un breve set acustico nel quale ha portato Frasi a metà, Il ...

Incendio in un appartamento a Milano - pompieri salvano un cane. VIDEO - : I vigili del fuoco sono intervenuti in una casa in via Carlo Farini, invasa dalle fiamme. L'animale, rimasto intossicato dal fumo, è stato estratto dall'abitazione e portato al sicuro

Milano - manifestazione studenti - bruciato manichino di Salvini in piazza (VIDEO) : Milano, nuovo gesto contro il governo in particolar modo contro le politiche di Matteo Salvini, gli studenti danno fuoco ad un manichino con le sue sembianze Un mese dopo il “No Salvini day”, questa mattina gli studenti medi milanesi sono tornati a sfilare lungo le strade del centro di Milano insieme con i collettivi studenteschi e gli antagonisti del centro sociale “Cantiere” con lo slogan: “Disobbedire alle leggi ...

Milano - manichino di Salvini bruciato dagli studenti/ Video - la replica ironica del ministro 'Una tradizione' : Milano, manichino di Salvini bruciato dagli studenti. Video, la replica ironica del ministro via social: 'Una tradizione'

Diretta Fenerbahçe Milano/ Streaming video e tv : la serie negativa dell'Olimpia - basket Eurolega - : Diretta Fenerbahçe Milano, Streaming video e tv: sul campo della capolista di Eurolega, l'Olimpia vuole interrompere la sua serie negativa.

INVIDEO 2018 - a Milano il 16 dicembre : Riceviamo e pubblichiamo volentieri il comunicato della rassegna cinematografica INVIDEO, che si terrà a Milano domenica 16 dicembre. Torna anche quest’anno INVIDEO - Mostra internazionale di video d’arte e cinema oltre, appuntamento tra i più significativi del variegato universo della produzione video sperimentale contemporanea, giunta quest’anno alla sua 28/ma edizione.

Aggressione Fabrizio Corona – Il racconto e l’intervento dell’ambulanza dopo il pestaggio nel bosco di Rogoredo a Milano [VIDEO] : Fabrizio Corona aggredito nel bosco della droga di Rogoredo a Milano: le prime parole del 44enne dopo il pestaggio e l’intervento dei sanitari sui social Una brutta disavventura per Fabrizio Corona si è verificata ieri sera nel bosco della droga di Rogoredo a Milano. L’ex re dei paparazzi, dopo l’Aggressione subita intorno alle 22.30, ha raccontato alla Polizia di essersi trovato sul posto per girare un servizio ...

DIRETTA OLIMPIA Milano GRAN CANARIA/ Streaming video e tv : i dati statistici dell'Herbalife - Eurolega - - IlSussidiario.net : DIRETTA OLIMPIA MILANO GRAN CANARIA, Streaming video e tv: al Mediolanum Forum la squadra di Simone Pianigiani spera di riprendere la marcia in Eurolega.

Milano Videogiornalista con competenze editoriali e tecniche : Il candidato sarà chiamato a garantire copertura videogiornalistica dei principali eventi di attualità , cronaca, politica, economia e sport, della città interfacciandosi quotidianamente con i ...