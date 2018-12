Milano da nel Guinness dei primati con il panettone più grande del mondo

Irama a Lugano nel 2019 - un nuovo concerto prima del Mediolanum Forum di Assago (Milano) : Irama a Lugano nel 2019, il 2 aprile in concerto al Palazzo dei Congressi. Dopo il successo del doppio evento sold out ai Magazzini Generali di Milano, Irama aggiunge un concerto al tour 2019: l'evento si terrà al Palazzo dei Congressi di Lugano il prossimo 2 aprile, a pochi giorni dal concerto-evento al Mediolanum Forum di Assago (Milano). I biglietti per il concerto di Irama a Lugano saranno disponibili in prevendita su Ticketcorner.it e ...

The Darkness in Italia nel 2019 - 2 concerti a Milano e Majano (Udine) : prezzi dei biglietti in prevendita : The Darkness in Italia nel 2019 per due concerti in programma la prossima estate. Il gruppo ha annunciato due eventi in programma nella penisola nell'ambito della tournée mondiale del prossimo anno: The Darkness saranno in Italia per due concerti rispettivamente a Milano e a Majano (Udine). L'evento al Carroponte di Sesto San Giovanni (Milano) è atteso per il prossimo 20 luglio, mentre il 21 luglio il gruppo si esibirà al Festival di ...

Periferie Milano - il sindaco Sala contestato dagli antagonisti - 'Tornatene nella tua casa di lusso' : "Te ne devi andare. Non sei niente, tornatene nella tua casa di lusso, ti fai vedere solo per tagliare il panettone. Sei un pezzo di m...". Sono gli insulti rivolti da alcuni antagonisti al sindaco di ...

Milano - ecco il panettone entrato nel 'Guinness World Records' : 332,2 chili. Questo il peso del panettone più grande del mondo, svelato oggi a Milano - in galleria Vittorio Emanuele - che entra di diritto nel guinness dei primati . Il dolce è stato realizzato da ...

Milano - riapertura dei Navigli divide M5s e Lega. “Totale sciocchezza - referendum”. Salvini : “Città ha già detto sì nel 2011” : La riapertura dei Navigli a Milano fa litigare Lega e M5s. Un’idea, quella di riportare allo scoperto e rendere navigabili gli antichi corsi d’acqua, alla quale l’amministrazione di Beppe Sala sta lavorando da tempo. E che il ministro pentastellato dei Beni Culturali, Alberto Bonisoli, ha definito una “totale sciocchezza”. Ma che vede Matteo Salvini “assolutamente favorevole”. Nel mirino del ministro ...

Milano - cane intossicato nell’incendio di un appartamento in via Farini. I vigili del fuoco lo salvano così : Fiamme in un appartamento in via Carlo Farini, i vigili del fuoco abbattono le fiamme portando fuori dall’abitazione un cane rimasto intossicato dal fumo. Subito soccorso con aria, l’animale è salvo. L'articolo Milano, cane intossicato nell’incendio di un appartamento in via Farini. I vigili del fuoco lo salvano così proviene da Il Fatto Quotidiano.

Milano - esplosioni nella notte : rapinatori fanno saltare e svaligiano due Bancomat : I ladri hanno agito da veri professionisti: pochi minuti e la fuga. Sul posto polizia e Vigili del Fuoco

Prezzi dei biglietti per Riki in tour nel 2020 - a Milano e Roma : al via la prevendita su TicketOne : Al via la prevendita dei biglietti per Riki in tour nel 2020. Riccardo Marcuzzo sarà in concerto al Palazzo dello Sport di Roma (Palalottomatica) e al Mediolanum Forum di Assago (Milano) nel mese di febbraio del 2020. Ad annunciare i concerti con più di un anno di anticipo è stato lo stesso Riki attraverso un post sui social, negli scorsi giorni. Da oggi parte invece la prevendita dei biglietti per assistere ai due eventi. Il 22 febbraio 2020 ...

Pussy Riot in Italia nel 2019 con due date a Milano e Bologna : info e prezzi dei biglietti in prevendita : I concerti di Pussy Riot nel 2019 sono finalmente ufficiali. Il collettivo punk sarà nel nostro paese per due date che terranno nel mese di febbraio e che porteranno nelle città di Bologna e Milano. I biglietti per i concerti sono disponibili dalle 10 di lunedì 17 dicembre e con prezzi già stabiliti. La consegna avverrà secondo le modalità abituali, con consegna tramite corriere espresso o con ritiro sul luogo dell'evento. In questo caso, è ...

Milano - Salvini 'a fuoco' : il manichino del vicepremier bruciato nel corteo degli studenti : studenti in piazza a Milano per protestare contro le politiche del governo gialloverde. Durante il corteo, in piazza Cordusio, è stato bruciato un manichino del ministro dell'Interno e leader della ...

Cosa fare a Milano nel weekend del 15 e 16 dicembre : Ma non mancano anche spettacoli, arte e buon cibo , per rifocillarsi e rilassarsi dopo la frenesia della corsa ai doni. Ecco tutti gli appuntamenti in programma. , Continua sotto la foto, Popcorn ...

LIVE Fenerbahce-Olimpia Milano basket - Eurolega 2019 in DIRETTA : i turchi scappano via nel terzo quarto (67-58) : Buonasera e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Fenerbahce-Olimpia Milano, match valevole per la dodicesima giornata di Eurolega. La trasferta più complicata nel momento più difficile della sua stagione. L’Olimpia Milano è reduce da tre sconfitte consecutive in Eurolega e stasera se la vedrà con la capolista Fenerbahce, che comanda la classifica con dieci vittorie ed una sola sconfitta all’attivo. Una squadra fortissima quella allenata ...

Tempo di libri - la fiera dell’editoria di Milano tornerà nel 2020 : Che il progetto non fosse mai decollato del tutto era una constatazione piuttosto condivisa nel mondo editoriale italiano: Tempo di libri, la fiera organizzata dall’Associazione italiana editori e nata nel 2017 da uno scisma rispetto allo storico Salone del libro di Torino, aveva da subito mostrato le sue criticità. La seconda edizione di quest’anno era andata meglio, complice il cambio di location e date (dalla fiera di Rho in ...

Fabrizio Moro in tour nel 2019 - da Acireale a Roma e Milano : date e biglietti in prevendita : Fabrizio Moro in tour nel 2019, nei palazzetti dello sport. L'artista Romano ha annunciato stamattina le prime quattro tappe della tournée 2019 che da ottobre lo porterà nei palasport della penisola. La prima data annunciata da Fabrizio Moro per il tour 2019 è quella in programma per il prossimo 12 ottobre al Pal'Art Hotel di Acireale (CT). A seguire, sono attese due date al Palazzo dello Sport di Roma (Palalottomatica) il 18 e il 19 ottobre. ...