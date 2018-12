calcioweb.eu

: #Milan, svanisce il sogno #Ibra: lo svedese rinnova coi #Galaxy [FOTO] - CalcioWeb : #Milan, svanisce il sogno #Ibra: lo svedese rinnova coi #Galaxy [FOTO] - Angolo_Milan : Svanisce il sogno Ibra.. Peccato, ci avevamo creduto ?? In bocca al lupo Zlatan! - ACMilanAddict1 : Milan, svanisce il sogno Rashford? Mourinho: 'E' intoccabile' | Il Milanista -

(Di martedì 18 dicembre 2018) Zlatanhimovic resterà ai Los Angeles. Lo ha annunciato lo stesso club californiano di MLS, con una nota sul proprio sito ufficiale in cui si comunica il prolungamento del contratto dellofino al 2019. Tramonta dunque la suggestioneper l'attaccante, che il prossimo ottobre compirà 38 anni. Già le parole di Leonardo, dirigente rossonero, avevano anticipato la frenata nelle trattative tra l'ex Psg e il clubese. Con il rinnovo,chiude definitivamente la porta a un ritorno a San Siro.It's official. He's back.#LAsign @_official to new contract: pic.twitter.com/5pcScYRXQB— LA(@LA) 18 dicembre 2018