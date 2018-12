Milan | Higuain | ' Devo stare più tranquillo Le voci sul futuro? Da tredici anni sento le

Milan - riecco FantaSuso : i rossoneri e Higuain gli chiedono assist : Magari, se ci fosse Suso in Grecia non sarebbe finita in tragedia. Mai come contro l'Olympiacos si era notata la sua assenza nel Milan. La partita di Atene, oltre all'esclusione dall'Europa, ha emesso ...

Calciomercato Milan - le strategie dopo le sanzioni per il FFP : il riscatto di Higuain dipenderà dal suo rendimento : Una situazione delicata per il Milan sul mercato. dopo le sanzioni arrivate dall'Organo di Controllo Finanziaro dei Club, CFC, della UEFA per le violazioni del Financial Fair Play nel trienno 2014.

Milan - Higuain digiuna - il club paga : 2 - 5 milioni a gol. Vale il riscatto? : Non era mai successo che sotto Natale Higuain avesse scartato così pochi regali: a Napoli arrivò a metà dicembre con 8 gol segnati al primo anno, 7 al secondo e 14 al terzo. Alla Juve si avvicinò alle ...

Milan - Gattuso 'Higuain deluso'/ Domani trasferta a Bologna : 'Atene la nostra cicatrice' : Gennaro Gattuso ha parlato alla vigilia di Bologna-Milan, svelando anche i sentimenti di Gonzalo Higuain: 'E' deluso' poi su Ibra...

Bologna-Milan Gattuso in conferenza : “Higuain è deluso. Atene la nostra cicatrice” : conferenza Gattuso – Il Milan torna in campo in campionato dopo la mazzata di Atene con l’eliminazione in Europa League che l’ha costretta ad osservare da spettatore i sorteggi di oggi a Nyon. Il tecnico dei rossoneri Rino Gattuso nella consueta conferenza stampa di presentazione al match di domani contro il Bologna la definisce una […] L'articolo Bologna-Milan Gattuso in conferenza: “Higuain è deluso. Atene la ...

Calciomercato Milan - non solo Higuain : Gattuso può perdere un altro titolare : Giorni abbastanza caldi per il futuro del Milan in materia di Calciomercato. Indipendentemente dal futuro di Gonzalo Higuain, c’è un altro calciatore che rischia di dover abbandonare Milanello nelle prossime settimane: si tratta di Hasan Calhanoglu, che secondo TMW potrebbe salutare la truppa guidata da Gattuso e permettere ai rossoneri di produrre una plusvalenza al netto dell’ammortamento. Il club rossonero chiede una cifra ...

Milan - Gattuso rivive l’incubo di Atene : “i miei piangevano nello spogliatoio” - poi la strigliata ad Higuain : Milan, Rino Gattuso è tornato sulla gara di Atene che ha estromesso i rossoneri dall’Europa League, un incontro che lascerà il segno “Fa rabbia uscire in quel modo dall’Europa League, perché avevamo il match in mano. Abbiamo regalato una partita, dormendo completamente in certi episodi. È vero, c’è stato qualche errore arbitrale ma nel calcio succede e non dobbiamo attaccarci a queste cose. Serve che stiamo svegli, ...

Milan - la clamorosa cifra spesa per ogni gol di Higuain : Secondo La Gazzetta dello Sport, il Milan al momento continua a ritenere complicato il riscatto di Gonzalo Higuain dalla Juventus a fine stagione. Il prestito è costato 18 milioni, ovvero fin qui 2,5 milioni per ogni gol: ...

Calciomercato Milan - le ultime su Higuain e la pazza idea di Leonardo : Se negli ultimi giorni sembrava che il Milan fosse alla ricerca di qualcuno che si accollasse il costo del cartellino di Higuain, adesso le cose potrebbero essere cambiate. Stando a Sportmediaset, il club rossonero vorrebbe riscattare l’argentino per poi rivenderlo a giugno e rientrare della spesa fatta. Le pretendenti al Pipita non mancherebbero di certo: in prima fila c’è il Chelsea di Maurizio Sarri, che ...

Milan - la festa della Curva Sud e la nuova frecciata di Salvini ad Higuain [FOTO] : 1/24 Vince Paolo Gerace/LaPresse ...

Riscatto per Higuain e Fabregas : ecco il piano del Milan : Gonzalo Higuain sta passando un periodo negativo, il più brutto dal suo approdo in Italia nel 2013. L'esperienza del Pipita al Milan era partita con il piedo giusto ma dopo quella maledetta sfida ...

Milan : Bakayoko - Higuain - plusvalenze - è il momento dei conti : La nuova sanzione Uefa che ha punito il Milan per la violazione del Fair play finanziario nel triennio 2014-17 è una sentenza complessa, e non solo per le 32 pagine di motivazioni che i legali ...

Calciomercato Milan - dubbi sul riscatto di Higuain (RUMORS) : Arrivano notizie molto importanti per quanto riguarda il Calciomercato del Milan. Le ultime news si concentrano su Gonzalo Higuain, che dopo l'eliminazione del club rossonero dall'Europa League ha ricevuto numerose critiche da parte dei tifosi del Milan. Il rendimento dell'attaccante sudamericano è certamente inferiore rispetto a quello al quale ci aveva abituato e non segna da piu' di cinquanta giorni (finora Higuain ha realizzato solo sette ...

Milan - la permanenza di Higuain adesso è a rischio : va via già a gennaio? : Gonzalo Higuain è arrivato a Milano in estate con le stigmate di chi avrebbe dovuto quantomeno riportare il Milan in Champions League. Nel corso dei mesi, fra prestazioni non all’altezza e la scenata contro la Juventus, il Pipita ha iniziato a non godere più di un’imitata stima da parte della società rossonera e adesso, con la multa dell’Uefa di 12 milioni di euro, il suo riscatto è seriamente a rischio. Insomma, il ...