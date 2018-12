Milan | Fassone fa causa a club contro licenziamento

Milan - Fassone fa causa al club : il licenziamento fu "ritorsivo"? : Fassone contro il Milan. L'ex amministratore delegato rossonero avrebbe infatti deciso di fare causa alla società contro il suo licenziamento dello scorso agosto. Fassone, infatti, ritiene che il ...

Milan - Fassone fa causa al club contro il suo licenziamento : L'ex ad del Milan Marco Fassone ha deciso di fare causa alla società rossonera contro il suo licenziamento. L'articolo Milan, Fassone fa causa al club contro il suo licenziamento è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Milan - Fassone : “Mr. Li voleva Ronaldo - il default ha sorpreso anche me” : A poca distanza dall’addio al Milan, l’ex dg Marco Fassone è tornato a parlare della sua avventura in rossonero e del rapporto con la proprietà cinese, lasciando emergere anche qualche dettaglio sulle volontà di Mr Li: “voleva Ronaldo perché riteneva che avesse una grande forza sul mercato cinese. Il giocatore voleva andarsene da Madrid. Ci siamo visti nel luglio 2017 con il suo procuratore Mendes, per verificare i costi ...

Milan - Fassone torna a parlare : “stavamo per prendere Cristiano Ronaldo” - poi il default di mister Li : Milan, Marco Fassone è tornato a parlare del default della proprietà cinese targata Yonghong Li che ha portato il club nelle mani di Elliott “Ignoro da dove siano arrivati i soldi dell’ operazione. Se fossero suoi o in prestito. Però nell’operazione con Fininvest erano coinvolti gli advisor più prestigiosi. Da Lazard a Rothschild e lo studio Gianni Origoni Grippo Cappelli. Perché dovevo dubitare?” L’ex amministratore ...

Milan - Fassone : «Yonghong Li? Ignoro da dove siano arrivati i soldi» : «Nell'operazione con Fininvest erano coinvolti gli advisor più prestigiosi, perché avrei dovuto dubitare?» L'articolo Milan, Fassone: «Yonghong Li? Ignoro da dove siano arrivati i soldi» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.