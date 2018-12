Migranti Papa | No alla politica che li accusa di tutti i mali

'No alla politica che accusa i Migranti di tutti i mali' - Papa Francesco - : Città del Vaticano, 18 dic., askanews, - 'Cento anni dopo la fine della Prima Guerra Mondiale, mentre ricordiamo i giovani caduti durante quei combattimenti e le popolazioni civili dilaniate, oggi più ...

La terribile resa del Papa. Socci - rabbia su Bergoglio : 'Islam e Migranti - la verità' : Lo proclama quella 'Dichiarazione universale dei diritti dell' uomo' di cui proprio in questi giorni il mondo ha celebrato i 70 anni , dall' approvazione all' Onu, . Ma soprattutto è sconcertante che ...

Migranti - il Papa difende il Patto Mondiale : 'Sia strumento di compassione' : La settimana scorsa stato approvato a Marrakech, in Marocco, il Patto Mondiale per una Migrazione Sicura, Ordinata e Regolare, che intende essere un quadro di riferimento per la comunit ...

Migranti - Papa appoggia Global Compact : "Si operi con solidarietà" - : Durante l'Angelus, il Pontefice ricorda il patto Onu e auspica che sia un "riferimento" per la comunità internazionale e che essa, "grazie anche a questo strumento, possa operare con responsabilità ...

Il pensiero del Papa torna ai Migranti e difende il Patto Mondiale : 'Sia strumento di compassione' : In un borgo sperduto della Galilea, nel cuore di una giovane donna ignota al mondo, Dio accende la scintilla della felicit per il mondo intero ha aggiunto il Papa commentando le letture di questa ...

Migranti - Papa apprezza Patto Marrakech : 12.35 Papa Francesco al termine dell'Angelus di oggi, ha ricordato il Patto mondiale firmato a Marrakech per una migrazione sicura, ordinata e regolare per tutta la Comunità internazionale. "Che possa operare con responsabilità, solidarietà e compassione nei confronti di chi, per motivi diversi, ha lasciato il proprio Paese. E affido questa intenzione alle vostre preghiere", ha detto Bergoglio che ha benedetto i Bambinelli. Poco prima della ...

Migranti : Papa Francesco appoggia il Global compact - "sia un riferimento" : Papa Francesco appoggia il Global compact. "La settimana scorsa - ha detto dopo l'Angelus - è stato approvato a Marrakech, in Marocco, il Patto Mondiale per una migrazione sicura, ordinata e regolare, che intende essere un quadro di riferimento per la comunità internazionale. Auspico pertanto che essa, grazie anche a questo strumento, possa operare con responsabilità, solidarietà e compassione nei confronti ...

Incontro tra il Papa e Conte - udienza fissata da tempo : sullo sfondo il tema dei Migranti : di Franca Giansoldati CITTA' DEL VATICANO - Auguri di Natale tra Papa Francesco e il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte: si vedranno stamattina, in Vaticano, nel corso di una udienza annunciata ...

Incontro tra il Papa e Conte - udienza fissata da tempo : sullo sfondo il tema dei Migranti : CITTA' DEL VATICANO - Auguri di Natale tra Papa Francesco e il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte: si vedranno stamattina, in Vaticano, nel corso di una udienza annunciata nel foglio delle ...

Papa : Spalancare cancelli campi profughi - inserire Migranti in società : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Papa Francesco : "rispettare dignità umana supera i conflitti"/ Migranti - "accoglienza è responsabilità morale" : Papa Francesco su Migranti e guerre: 'rispettare dignità umana unico modo per superare i conflitti'. In merito all'accoglienza, 'responsabilità morale'

Papa Francesco : accogliere i Migranti è una responsabilità morale - : Il Pontefice, durante un incontro con dieci nuovi ambasciatori presso la Santa Sede, ha ricordato la "dovuta attenzione al bene comune, per accogliere e integrare coloro che bussano alle nostre porte".

Papa - accogliere Migranti responsabilità : ANSA, - CITTA' DEL VATICANO, 13 DIC - "Nessuna efficace soluzione umanitaria al pressante problema" costituito dalla "presente crisi delle migrazioni di massa" "può ignorare la nostra responsabilità ...

Migranti - Papa : Accoglierli e integrarli nostra responsabilità morale : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse