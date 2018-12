Migranti non sono il male | il monito del Papa alla politica

Il monito di Papa Francesco : 'La politica non accusi i Migranti di tutti i mali' : Il Pontefice chiama a raccolta gli "artigiani della pace" e condanna i "vizi della politica" e la "vergogna della vita pubblica" che si traducono in "corruzione, xenofobia e razzismo". Quindi, sì "...

Il Papa condanna i politici anti-Migranti 'Non li si può accusare di tutto' : ... e si manifesta purtroppo anche a livello politico, attraverso atteggiamenti di chiusura o nazionalismi che mettono in discussione quella fraternità di cui il nostro mondo globalizzato ha tanto ...

Fico non rinuncia alla politica : 'Tema Migranti non tira? Me ne frego dei sondaggi' : Per qualche minuto, una mezz'ora, non di più, Roberto Fico smette i panni istituzionali del presidente della Camera e torna al ruolo politico. 'Se il sondaggio dice che l'accoglienza dei migranti non '...

Migranti in piazza a Roma per i diritti - slogan e striscioni : "Non siamo criminali - siamo schiavi" : Numerosi i gilet gialli nelle strade del centro. "Immigrazione non vuol dire criminalità, basta razzismo, no Salvini". Analoga manifestazione a Torino dove si sono registrate alcune tensioni

Salvini tiene in scacco la Merkel : non firma il patto sui Migranti : Angela Merkel a Marrakech c'era. Matteo Salvini no. Lei promuoveva i migrati come "portatori di prosperità", lui non intende firmare il patto onu sulle migrazioni. Ma il Global Compact non è l'unica cosa che divide la cancelliera e il ministro dell'Interno. In mezzo c'è anche una partita che li vede schierati su due fronti diversi. Sempre di migranti si parla, ma questa volta sono i ricollocamenti a creare tensioni tra i due Paesi.Il negoziato ...

Il cardinale : "Sui Migranti l'Ue non mostra solidarietà all'Italia" : Il cardinale Eijk è l'arcivescovo di Utrecht, una zona dell'Europa molto difficile per il cattolicesimo. Consideto come l'ultimo baluardo in un luogo dove le radici cristiane sembrano scomparire ogni giorno di più, si è reso disponibile a essere intervistato, in esclusiva, sull'attualità della Chiesa cattolica e della politica.cardinale Eijk, qual è lo stato di salute del cattolicesimo in nord Europa? Sappiamo che la Chiesa vive una situazione ...

Da oltre 150 Paesi sì a patto su Migranti - Onu : non cedere a paura : ... sono circa 258 milioni le persone mobili e migranti nel mondo, ovvero il 3,4% della popolazione mondiale. oltre l'80% dei viaggi tra Paesi è legale; dal 2000 a oggi sono oltre 60.000 le persone ...

Migranti - 164 Paesi firmano il Global compact. L'Italia non c'è : Secondo i dati forniti dalle Nazioni Unite il numero dei Migranti nel mondo è salito nel 2017 a 256 milioni di persone, il 49% in più rispetto al 2017. Di questi, il 90%, secondo un rapporto di ...

Trenta a Caserta : "I Migranti non sono turisti" : Il ministro incontra gli studenti delle scuole superiori: "Chi mette figlio su barcone non pensa di andare in crociera". Per la terra dei fuochi 200 uomini

Migranti - al via summit Onu su Global Compact nonostante defezioni : Marrakech, 10 dic., askanews, - Leader politici da tutto il mondo si incontrano oggi e domani a Marrakesh per la firma del patto Onu sulle migrazioni, il Global Compact. Un accordo che è stato contestato dagli Stati Uniti, che non lo firmeranno. Stessa ...

Migranti - al via summit Onu su Global Compact nonostante defezioni : Marrakech, 10 dic., askanews, - Leader politici da tutto il mondo si incontrano oggi e domani a Marrakesh per la firma del patto Onu sulle migrazioni, il Global Compact. Un accordo che è stato contestato dagli Stati Uniti, che non lo firmeranno. Stessa ...

Migranti - Global Compact : non solo l'Italia mancherà in Marocco/ Caos Belgio - 'ultimatum' Meloni a Salvini - IlSussidiario.net : Migranti, Global Compact dell'Onu: non ci saranno in Marocco l'Italia ma anche Usa, Visegrad e tanti altri, Caos in Belgio. Meloni ultimatum a Salvini

La lettera dei bimbi di Asti a Salvini : “Non mandare via i nostri amici Migranti” : I bimbi di una scuola elementare di Serravalle di Asti hanno inviato una lettera a Matteo Salvini chiedendo che i migranti che hanno conosciuto grazie ad un progetto didattico e con i quali hanno fatto amicizia non vengano allontanati: "Loro sono stati un regalo per noi, non vogliamo perderli. Siamo sicuri di poterci fidare di voi".Continua a leggere

Migranti - Mattarella : Stato non volti testa di fronte a mercato infame : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse