Migranti e chiusura dei centri di accoglienza | il dibattito venerdì sera | a Nessun Dorma

Migranti - Polese : 'menù colori' risposta a chiusura Salvini

Migranti : Zaia - grazie a Salvini per decisione chiusura centro di Cona : Venezia, 22 nov. (AdnKronos) - “Ciò che chiedevamo inascoltati da tempo immemore è divenuto realtà. grazie al Ministro per il grande lavoro fatto e per la promessa mantenuta”. Con queste parole, il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, commenta “con sollievo e soddisfazione” la decisione, comu

Migranti : Vicofaro - Tar sospende chiusura : ANSA, - PISTOIA, 15 NOV - "Il Tar ha accolto la nostra richiesta e l'ordinanza del Comune di Pistoia che ci vietava di fare accoglienza è stata sospesa". Lo annuncia don Massimo Biancalani, il parroco ...

Migranti - Don Biancalani querela Salvini e 22 hater per i post sulla chiusura del centro accoglienza di Vicofaro : Diffamazione aggravata a mezzo stampa, calunnia e omissione di atti d’ufficio. È sull’ipotesi di questi reati che Don Massimo Biancalani, parroco di Vicofaro (Pistoia) impegnato nell’accoglienza dei Migranti, ha querelato Matteo Salvini. Lo aveva promesso a fine agosto, dopo che il vicepremier aveva commentato con due post sui social la notizia della chiusura del suo centro di accoglienza per motivi di sicurezza . E così ha fatto. Nella querela ...

Riace - il vice di Lucano scrive al Viminale : “Senza soldi e con chiusura Sprar rischi per la gestione dei Migranti ospiti” : Riace vuole guardare avanti, voltare pagina dopo la bufera politica e giudiziaria che ha travolto il Comune e concentrarsi su un modello di accoglienza senza soldi pubblici. E’ la linea indicata già dopo la revoca dei finanziamenti da parte del ministero dal sindaco sospeso Mimmo Lucano, che ora ha il divieto di dimora per l’inchiesta per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e presunte irregolarità in un appalto per il ...

MESSICO - CAROVANA Migranti : TRUMP MEDITA CHIUSURA CONFINE/ Ultime notizie - 800 soldati alla frontiera : MESSICO, CAROVANA MIGRANTI in arrivo da Honduras verso CONFINE Usa: Pentagono, "880 soldati verso la frontiera". Ultime notizie, TRUMP "li fermeremo, non come in Europa"(Pubblicato il Fri, 26 Oct 2018 10:25:00 GMT)