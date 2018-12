Metro sì | metro no | la lotteria dei passeggeri romani con Atac

Maltempo : stanotte 2 stazioni Metro aperte a Napoli per i senza fissa dimora : Resteranno aperte di notte per ospitare i senza fissa dimora le stazioni Museo e Municipio della linea 1 della metropolitana di Napoli. Lo annuncia l’assessore ai Diritti di cittadinanza e alla coesione sociale del Comune di Napoli, Laura Marmorale, in previsione dell’ondata di freddo in arrivo secondo le previsioni. Marmorale ringrazia Nicola Pascale, amministratore unico di Anm (Azienda napoletana mobilità, “e tutto il ...

Il regalo di Natale del Fisco : valanga di accertamenti sullo spesoMetro : A Natale il Fisco sarà più attivo che mai. Il provvedimento emanato ieri dall'Agenzia delle Entrate di fatto dà il via all'invio di numerose lettere per segnalare ai contrbuenti Iva gli scostamenti ...

Dante 'Metropolitano' - conferenza di astronomia al Gobetti-Volta : L'astronomia è la scienza delle leggi che reggono i movimenti dei corpi celesti, delle loro dimensioni e distanze; inoltre, studia le loro proprietà fisiche e chimiche, la loro origine ed evoluzione. ...

Roma : riattivata circolazione Metro A dopo controlli su zaino abbandonato : Roma – Al termine delle verifiche dei Carabinieri e’ stata riaperta la tratta Anagnina – Arco di Travertino della metro A. Lo zaino abbandonato sulla banchina in direzione centro aveva fatto scattare il protocollo di sicurezza e le verifiche dai quali e’ emerso che lo zaino conteneva materiale elettronico professionale. L'articolo Roma: riattivata circolazione metro A dopo controlli su zaino abbandonato proviene da ...

Roma : verifiche su zaino abbandonato in stazione - Metro A bloccata : Roma – A Roma il servizio della metro A e’ interrotto sulla tratta Anagnina-Arco di Travertino per verifiche da parte delle forze dell’ordine presso la stazione di Cinecitta’. E’ quanto riporta Atac sul suo profilo Twitter. Secondo quanto si apprende, le verifiche riguarderebbero uno zaino abbandonato nei locali della stazione. L'articolo Roma: verifiche su zaino abbandonato in stazione, metro A bloccata proviene da ...

Roma - bloccata la linea A della Metro in direzione Anagnina per ordine della questura. : Tutta la Metro A di Roma si è fermata completamente per qualche minuto. Come è stato comunicato dall'account Twitter Info Atac. Dopo pochi minuti il servizio è stato...

Città Metropolitana di Napoli - finanziamenti per piste ciclabili - Ztl e alberi : 'Con la Città metropolitana di Napoli abbiamo finanziato le piste ciclabili che si devono realizzare, siamo partiti con un progetto di bike sharing, stiamo completando un bando per che solo nella ...

Metro 2 Milano - blocco della corrente e treni fermi per mezz'ora - : Disagi all'ora di punta per i viaggiatori sulla linea verde: la circolazione è stata sospesa poco dopo le 8 di mattina per "una temporanea mancanza di corrente"

SpesoMetro - arriva Alert del fisco : Spesometro : con differenze tra dichiarato e trasmesso arriva l'Alert del fisco . "I titolari di partita Iva per i quali sono emerse delle differenze tra il volume d'affari dichiarato per il periodo d'...

Rete Metropolitana del Nord Sardegna : Il Nord-ovest della Sardegna si ridisegna e si riorganizza come un'unica, grande, città intelligente. Lo fa puntando sulla Rete e mettendo a sistema politiche, progetti e iniziative, potenziando ...

Sole d'inverno - la costa brilla di luce ma il termoMetro scende : La Spezia - La giornata si apre con condizioni di cielo poco nuvoloso su gran parte della regione tranne qualche nube presente nelle zone interne. I venti sono settentrionali, generalmente moderati, ...