Meteo Protezione Civile domani | maltempo e neve in pianura in arrivo al Nord

Allerta Meteo - altra neve in arrivo al Nord tra Mercoledì pomeriggio e Giovedì mattina : i bollettini della protezione civile : Allerta Meteo – Ancora freddo e neve nelle prossime ore al Nord Italia: il nuovo peggioramento proveniente dall’oceano Atlantico provocherà intense nevicate in pianura Padana già domani, Mercoledì 19 Dicembre, soprattutto nel pomeriggio /sera, a partire dal Nord /Ovest, imbiancando anche Torino e Milano. Nella notte successiva il maltempo si estenderà anche al Nord /Est e alle Regioni centrali, dove la quota neve sarà comunque più alta. ...

Allerta Meteo - la protezione civile si mobilita per la prima grande nevicata dell’inverno : pesante avviso per le prossime ore - ecco tutti i DETTAGLI : Allerta Meteo – Temporali in arrivo domani al Centro-Sud, in particolare sul basso Tirreno e venti in aumento. A causare un nuovo peggioramento delle condizioni Meteorologiche una perturbazione di origine atlantica che innescherà un’area di bassa pressione sui nostri mari occidentali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei ...