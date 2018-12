Meteo invernale | Siberia | il gelo punta su Europa

Meteo . Arriva il freddo invernale - peggioramento nel weekend : nuove piogge da venerdì : Domani generale miglioramento, ma temperature in calo. nuove piogge da venerdì con una nuova saccatura atlantica in rapido avvicinamento dall'Europa Occidentale. A farne le spese soprattutto il centro-sud e le regioni adriatiche.Continua a leggere

Meteo - clima invernale in agguato : forte maltempo porterà improvviso crollo termico : Secondo gli esperti Meteo un ciclone atlantico sta per raggiungere le regioni meridionali della penisola portando un'altra forte ondata di maltempo che determinerà un improvviso crollo termico. Valori massimi in caduta libera: il risveglio di mercoledì sarà piuttosto freddo in pianura, giovedì addirittura sotto lo zero.Continua a leggere