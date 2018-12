Messi | quinta Scarpa d' oro | ' ' Barcellona miglior club del mondo' '

Barcellona - Scarpa d'Oro a Messi : è la quinta in carriera : Sono nella migliore squadra del mondo, ed ho accanto i migliori calciatori al mondo. Questo rende tutto più facile nell'ottenere questi premi", le parole dell'Argentino. Mai nessuno come Messi ...

Chi è la voce narrante di Narcos : Messico? Un personaggio ponte verso la quinta stagione? : Se anche voi state guardando Netflix chiedendovi di chi sia la voce narrante di Narcos: Messico, sappiate che non siete i soli a porvi la domanda. Ovviamente non si tratta della voce fuori campo delle prime due stagioni, quella dell'agente della DEA Steve Murphy (Boyd Holbrook), ma nemmeno del suo collega Javier Pena (Pedro Pascal) narratore della terza, visto che nessuno dei due è più nella trama della serie, ora ambientata in Messico dieci ...

F1 – Lewis Hamilton è campione del mondo per la quinta volta : le FOTO ed il VIDEO della festa in Messico : Lewis Hamilton è campione del mondo per la quinta volta, il britannico della Mercedes si aggiudica il titolo iridato a due gare dalla fine del campionato Lewis Hamilton si laurea campione del mondo per la quinta volta. Il britannico della Mercedes a due gare dalla fine del campionato di F1 ha conquistato il titolo piloti in Messico, dove si è classificato quarto all’arrivo dopo Verstappen, Vettel e Raikkonen. Hamilton, dopo aver ...

Pechino Express 2018 - quinta puntata/ Pagelle - vincitori ed eliminati : il web contro i ProMessi Sposi : Nuova coppia a Pechino Express 2018: sono Simon & the Stars e Roberto Meloni, gli #Alieni che rimpiazzano i #PromessiSposi (con annessi litigi). eliminati e vincitori della quinta puntata.(Pubblicato il Fri, 19 Oct 2018 08:30:00 GMT)