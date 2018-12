Mediaset | la crisi economica e di ascolti continua a portare cambiamenti | Tika Taka

ilfattoquotidiano

(Di martedì 18 dicembre 2018) Lae dinon risparmia, i vertici del Biscione non a caso hanno deciso di razionalizzare i costi in un momento delicato. Da qui la promozione in prime time su Canale 5 di una nuova versione di Domenica Live con Barbara D’Urso, sei speciali low budget di Uomini e Donne di sera e la registrazione in Polonia di Chi vuol essere milionario?. A rischiare ora lo stop sarebbe Tiki, il talk show calcistico condotto da Pierluigi Pardo.Operazione, scrive Tvblog, legata alla spending review e non certo agliche possono definirsi positivi, ieri al 9,23% di share. L’eventuale chiusura, le cui voci sembrano sfiorare anche Pressing su Canale 5, sarebbe per molti aspetti clamorosa considerando che il campionato non ha ancora concluso il girone d’andata. Durante i titoli di coda dell’ultima puntata il conduttore non ha smentito le ...