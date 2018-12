Marotta | ' Icardi-Juventus? Non ci siamo mai seduti attorno a un tavolo'

Inter - Marotta : "Icardi alla Juve? Forse un sondaggio - niente concretezza" : "Icardi alla Juventus? Piero Ausilio può confermare che non ci siamo mai seduti attorno a un tavolo per parlare". Parola di Beppe Marotta a margine di un incontro sul Financial Fair Play. Dopo Piero ...

Inter - Spalletti : “Difendo sempre il club - su Icardi e Marotta…” : Al fischio finale del match tra Inter e Udinese, il tecnico dei nerazzurri Luciano Spalletti ha commentato la vittoria di misura dei suoi ai microfoni di Sky Sport. Si comincia dalla prestazione di Icardi: “Così completa il lavoro del centravanti e diventa perfetto. Venendo a giocare con gli altri è perfetto, perché tira fuori un difensore. Lui nelle ultime due partite è stato perfetto“. Sull’andamento della partita e su alcuni ...

Inter - Marotta : "Icardi è il nostro leader. Spalletti? Ottimo allenatore" : Il suo arrivo nel mondo nerazzurro è stato celebrato come l'inizio di una nuova era. Non poteva essere altrimenti: uno dei migliori dirigenti italiani è approdato sul pianeta Inter, carico di ambizioni e motivazioni. ...

Inter - Marotta prende in mano il mercato : “rinnovo Icardi? Ho letto il tweet di Wanda…” : L’amministratore delegato dell’area sport dell’Inter, Beppe Marotta, ha parlato del rinnovo di contratto di Mauro Icardi “Icardi è il nostro capitano, un ottimo giocatore e a lui va il massimo del rispetto. Ho letto il tweet di Wanda Nara, ma sono appena arrivato“. L’amministratore delegato dell’area sport dell’Inter, Beppe Marotta, si esprime così sul rinnovo di contratto del capitano ...

Inter - Marotta : 'Qui più avanti della Juve 2010 - sostegno a Spalletti. Rinnovo Icardi? Con i tempi giusti' : Ho letto il tweet di Wanda Nara: sinceramente sono arrivato qua da pochissimo, è normale che queste tematiche siano importanti nell'economia della società ma le affronteremo con i tempi giusti, con ...

Inter - perché Icardi non firma : tra la clausola e cosa cambierà con Marotta : ... ma da parte sua Marotta porterà il massimo appoggio a un sacrificio di Suning pur di blindare Icardi perché lo ritiene un centravanti straordinario e come pochi altri al mondo , voleva portarlo con ...

Inter - Moratti : 'Icardi insieme a Lautaro'; 'Marotta? Sarebbe una scelta intelligente' : L'Inter del Triplete si ritrova insieme al Festival dello Sport di Trento che ieri sera ha ricordato la storica impresa nerazzurra del 2010. Sul palco, ad esaltare i tifosi e rievocare una pagina finora unica nella storia del calcio italiano in cui un club è riuscito in una sola stagione a mettere le mani sullo scudetto, la coppa nazionale e la Champions League, c'erano due protagonisti di quella squadra come Javier Zanetti e Diego Milito. A ...