Manovra | sulle pensioni elevate il taglio scatta da 100mila euro

Manovra : l'ecotassa non si pagherà sulle utilitarie ma solo su auto di grossa cilindrata : l'ecotassa non si pagherà sulle utilitarie ma solo sulle auto di grossa cilindrata. Un emendamento alla legge di bilancio depositato dai relatori in commissione Bilancio del Senato alza la soglia ...

Manovra - dalle pensioni alla tassa sulle auto Cosa cambia dopo il negoziato con Bruxelles : Le due misure bandiera, reddito di cittadinanza e quota 100, costeranno 4 miliardi di euro in meno. Ancora da sciogliere il nodo delle imposte sui veicoli più inquinanti per finanziare gli incentivi per quelli a bassa emissione

Conte - Salvini e Di Maio si sono accordati sulle coperture della Manovra : "Accordo sui numeri e i Contenuti della proposta da mandare a Bruxelles", hanno fatto sapere fonti dell'esecutivo. Il governo corre al riparo e dopo le tensioni degli ultimi giorni tra Lega e M5s tenta di ricompattarsi con un vertice a palazzo Chigi sulla manovra. Una riunione iniziata intorno alle 21 di domenica e finit a tarda notte. Il tentativo in atto era quello di trovare la quadratura sui conti, con il presidente ...

Manovra - il governo : “Ci sono le coperture”. Salvini : “Nessuna tassa sulle nuove auto” : Dal vertice a Palazzo Chigi sulla Manovra, fonti di governo fanno filtrare che le coperture per arrivare al 2,04% di deficit ci sono e i circa tre miliardi mancanti sono stati trovati. Intanto, mentre Luigi Di Maio chiede compattezza e parla di "ore decisive", Matteo Salvini assicura che "non ci sarà nessuna tassa sulle nuove auto".Continua a leggere

Manovra - vertice a Palazzo Chigi. Di Maio : «Restare compatti». Salvini : «Nessuna tassa sulle nuove auto» : I due vicepremier si preparano al nuovo incontro, previsto alle 20, per superare i nodi e le reciproche diffidenze relative alla Manovra economica

Manovra - stasera vertice a Palazzo Chigi. Di Maio : 'Restare compatti' - Salvini : 'Nessun tassa sulle nuove auto' : Ore chiave anche secondo il suo omologo Matteo Salvini , che a margine del suo intervento alla scuola di formazione politica della Lega, assicura : 'tutti gli impegni del contratto di governo ...

Manovra - pressing Ue sulle pensioni : alta tensione Salvini-Di Maio : dal nostro inviato BRUXELLES «Il clima è positivo» e Moscovici e Dombrovskis si dicono anche «fiduciosi» che si arrivi entro stasera o domani all'intesa che...

Manovra - quanto pesa sulle imprese? : Nonostante i correttivi approvati dalla Camera dei Deputati, nel 2019 la Manovra di Bilancio costerà al sistema imprenditoriale italiano 4,9 miliardi di euro. Di questi 3,1 graveranno sulle imprese ...

Ok alla Manovra (che dovrà cambiare)Da rivedere tasse sulle auto e pace fiscale : Il via libera della Camera con la fiducia. Al Senato saranno tagliati i fondi per «quota 100» e reddito

Manovra : probabile taglio del 40% sulle pensioni alte e maxisconti sulle cartelle : Il Governo M5S - Lega mette la fiducia alla Manovra economica. Oggi, alle 17 e 30 dovrebbero iniziare le dichiarazioni di voto a Montecitorio. Da quanto è dato sapere la seduta dovrebbe procedere ad oltranza con prosieguo in notturna fino alla mezzanotte. Successivamente si dovrebbe procedere con la votazione dei singoli articoli (dovrebbero essere 40) e dei quasi 300 ordini del giorno. Appena concluse le operazioni di voto dovrebbe essere ...

Di Maio : dopo la Manovra penseremo al contratto |E promette : "Niente tassa sulle auto delle famiglie" : Il vicepremier a Radio24 blinda il ministro Tria e annuncia per martedì un incontro con le piccole e medie imprese. E sulla Manovra: "Ci sarà una riduzione del costo del lavoro e un ulteriore incentivo alle imprese che assumono a tempo indeterminato".

Manovra - stangata sulle auto inquinanti : grandi case in rivolta. E il governo frena : Fonti del ministero dell'Economia fanno sapere che questo si tradurrà in un nuovo Documento programmatico di bilancio, il terzo. Se le previsioni saranno confermate, Palazzo Chigi e Tesoro ...

Manovra - stangata sulle auto inquinanti : grandi case in rivolta. E il governo frena : L'emendamento è stato approvato nella notte. Neanche il tempo di darlo alle stampe, che la levata di scudi è stata unanime. La norma, proposta dal Movimento Cinque Stelle e...