Manovra | raggiunto l' accordo con Bruxelles | domani l' ufficialità

Manovra - cosa c’è nell’accordo raggiunto da Lega e M5S al vertice di governo : Le sedute odierne della Commissione Bilancio del Senato sulla Manovra, previste per il voto degli emendamenti, sono state cancellate. Il provvedimento è atteso in Aula domani. Sarà dunque probabilmente questa l'Aula per apportare le modifiche concordate ieri sera a Palazzo Chigi. "Non posso che dire che il clima è stato disteso, perché è la verità: abbiamo affrontato temi politici e li abbiamo risolti", ha detto il sottosegretario leghista ...