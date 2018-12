Manovra | Moscovici | Al lavoro per escludere l' ipotesi di sanzioni

Manovra - Moscovici : ho buone speranze su un accordo con l'Italia : Roma, 18 dic., askanews, - Il Commissario europeo agli Affari economici si è detto ottimista sulla possibilità di trovare un accordo con l'Italia sulla Manovra. 'Sto lavorando alacremente, giorno e ...

Manovra - Moscovici : ho buone speranze su un accordo con l'Italia : "Sono costantemente in contatto con il ministro dell'Economia Giovanni Tria e il premier Giuseppe Conte, ieri sera e di nuovo stamattina. Lavoriamo alacremente per fare in modo che l'Italia possa ...

Manovra - Moscovici "fiducioso""Al lavoro per evitare sanzioni" : "Sto lavorando per evitare sanzioni sulla Manovra". Lo ha detto il commissario europeo per l'economia, Pierre Moscovici. "L'Unione Europea - ha sostenuto - sta tentando di trovare la soluzione per evitare sanzioni. Sono fiducioso. Stiamo lavorando senza sosta per fare in modo che l'Italia realizzi le politiche che desidera rispettando le regole". Segui su affaritaliani.it

Manovra : Moscovici - al lavoro senza sosta per evitare sanzioni all'Italia : "Sto lavorando per evitare sanzioni sulla Manovra". Lo ha detto il commissario europeo per l'economia, Pierre Moscovici, intervistato dall'emittente radiofonica francese Rtl. "L'Unione Europea - ha sostenuto - sta tentando di trovare la soluzione per evitare sanzioni. Sono fiducioso". "Stiamo lavorando senza sosta per fare in modo che l'Italia realizzi le politiche che desidera ...

Manovra - Moscovici - Ue - : "Possibile accordo con Italia". Di Maio : "Quota 100 a febbraio - reddito a marzo" : ROMA - Pierre Moscovici è impegnato 'per evitare la procedura di infrazione all'Italia per la sua legge di Bilancio. Sto lavorando per garantire che l'italia non sia punita, e sono fiducioso', ha ...

La Manovra cambia ancora - Ue concede più tempo - Moscovici "fiducioso" - Di Maio smentisce tagli : Giudizio Ue verso rinvio, l'accordo ancora non c'è Dopo l'accordo nella maggioranza, dopo un vertice maratona a palazzo Chigi, il ministro dell'Economia, Giovanni Tria , ha inviato all'Ue un nuovo ...

Manovra : Tria telefona a Dombrovskis e Moscovici : Conversazione telefonica questa mattina tra il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, e i commissari Valdis Dombrovskis e Pierre Moscovici. Secondo quanto si apprende da fonti qualificate, l'obiettivo è finalizzare l'accordo sulla Manovra di bilancio con la ...

Manovra - fonti Mef : “Clima positivo dopo incontri di Tria con Moscovici e Dombrovskis” : Trattativa con l’Europa e, sul fronte interno, misure rese note alla spicciolata. Prosegue in due direzioni il percorso di avvicinamento della Manovra al voto in aula, previsto per martedì. Nel frattempo la commissione Bilancio del Senato continua a rinviare l’inizio dei lavori in attesa che si chiuda la trattativa a Bruxelles tra il premier Giuseppe Conte e il commissario Ue che ha come obiettivo quello di scongiurare ...

Manovra - per Di Maio vale 33 miliardi : Moscovici si lamenta - ma poi ritratta : Luigi Di Maio afferma che la Manovra ha un valore molto alto: a suo dire oscillerebbe tra i 30 e i 33 miliardi. Inoltre garantisce che, pur passando dal 2,4 al 2,04 di deficit, saranno comunque rispettate tutte le promesse principali. Nonostante questo, nella giornata di ieri, il commissario europeo agli Affari economici, Pierre Moscovici, aveva detto che c'era ancora molto da fare, ma poi ha ritrattato affermando che lo sforzo fatto dall'Italia ...

