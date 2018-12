Manovra | Matteo Renzi | “Truffa scandalosa ai danni degli italiani | il conto lo paga la

Pensioni - Matteo Salvini spiega come funzionerà la quota 100 dopo le modifiche alla Manovra : Il vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, spiega come funzionerà la quota 100 per l'anticipo Pensionistico dopo le modifiche alla legge di Bilancio. La misura partirà a inizio 2019, tra febbraio e marzo - assicura - e ne avrà diritto "circa mezzo milione di italiani senza alcuna penalizzazione".Continua a leggere

Matteo Salvini - frase rubata dopo il vertice sulla Manovra : 'Ulteriori tagli' - tutta l'amarezza del Capitano : 'Accordo su tutto'. Matteo Salvini lascia in tarda serata Palazzo Chigi, dopo il vertice sulla manovra con il premier Giuseppe Conte e il leader dell' M5s Luigi Di Maio . Nella sua voce però non c'è ...

Manovra - Luigi Di Maio e Matteo Salvini non vogliono lo Tsipras moment. Conte con il cerino in mano - la trattativa è quasi impossibile : No, caro governo italiano, non basta affatto. Il lavoro di smontaggio e riscrittura della manovra così non va. A due giorni dal faccia a faccia tra il premier Giuseppe Conte e il presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker, è Bruxelles a rompere quel clima di distensione nato al G-20 di Buenos Aires di fine novembre. Due dichiarazioni fotocopia, da parte degli uomini che guidano la trattativa - il commissario agli ...

Manovra - Luigi Di Maio-Matteo Salvini : “Evita nuova recessione - con Conte siamo nelle mani giuste” : I vicepresidenti del Consiglio, Luigi Di Maio e Matteo Salvini, commentano gli emendamenti presentati alla legge di Bilancio e lodano il lavoro di Giuseppe Conte nella trattativa con l'Ue: "siamo nelle mani giuste, quelle del presidente Conte. Con Giuseppe Conte il nostro Paese riesce sempre ad affermare le proprie posizioni e priorità, a testa alta e con determinazione".Continua a leggere

Matteo Salvini - la secca replica a Pierre Moscovici : 'Manovra? Guardi che l'Italia non è una monarchia' : l'Italia non vuole mollare. Quantomeno c'è Matteo Salvini , che non vuole mollare. Si parla di manovra e delle trattative con Bruxelles. In mattinata, ecco arrivare quella che è sembrata una parziale ...

Manovra - Matteo Salvini : 'Non è questione di decimali...'. Apertura all'Europa? : Il governo apre alla possibilità di una trattativa con l'Europa . E lo fa dicendo di essere pronto a ritoccare i decimali . Ad aprire le danze è Matteo Salvini: 'Penso nessuno sia attaccato a quello, ...

Giulia Bongiorno avvisa Matteo Salvini : 'Sulla Manovra bisogna cercare il dialogo con l'Europa' : E sullo spread a 300 afferma: 'Ovvio che mi preoccupa', 'ma siamo consapevoli che la nostra economia è solida, comunque io sono per il dialogo. E il premier sarà convincente'. Infine, da ministro ...

Manovra - Matteo Salvini : “Procedura d’infrazione contro Italia sarebbe punitiva e ingenerosa’ : Matteo Salvini commenta il rischio che l'Italia venga sottoposta a una procedura d'infrazione, in attesa della risposta dell'Unione europea sulla Manovra. Secondo il vicepremier leghista l'avvio della procedura per deficit eccessivo "sarebbe sbagliato, punitivo e ingeneroso. Anche perché l'Ue ha applaudito le ultime 5 manovre economiche che hanno fatto male all'Italia e agli Italiani".Continua a leggere

Matteo Salvini a tutto campo : su Virginia Raggi - Ilaria Cucchi - la Manovra - i rapporti con Bruxelles - le Olimpiadi - gli arbitri e Higuain : Matteo Salvini, ministro dell?Interno e vicepremier. La sua leadership è sempre più forte, mentre il centrosinistra sembra fare sempre più fatica in questo momento. Lo vede...

Matteo Salvini - altra vergogna di Repubblica : si parla di Manovra - pubblicano questa foto : 'La ricerca del nemico perfetto'. Il titolo di Repubblica è un capolavoro di ironia involontaria. L'editoriale di Massimo Giannini analizza lo scontro tra governo sovranista italiano e Commissione Ue ,...

Manovra - Giuseppe Conte in minoranza. Premier asfaltato da Matteo Salvini e Luigi Di Maio - il retroscena : Il retroscena del Messaggero sulla notte del 'no' alla Commissione Ue sulla Manovra ritrae un Giuseppe Conte in grave difficoltà perché lui, insieme al ministro dell'Economia Giovanni Tria , era l'...

Al via il vertice sulla Manovra. Matteo Salvini : "All'Ue non va bene? Noi tiriamo dritto" : È iniziato a Palazzo Chigi il vertice di governo sulla manovra, presieduto dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte, per rispondere ai rilievi dell'Unione europea. Subito dopo ci sarà un Consiglio dei ministri.La lettera per Bruxelles deve essere inviata entro la mezzanotte. Il vicepremier Matteo Salvini, prima dell'inizio della riunione ha detto ai cronisti che il governo non ha intenzione fare modifiche grosse alla ...

Matteo Salvini - l'indiscrezione : se ne frega della multa per la Manovra - pronto a non pagare l'Europa : C'è una lacuna nei trattati europei - fa sapere Repubblica - che potrebbe trasformarsi in una bomba a orologeria, la cui miccia è in mano al governo italiano. E così Matteo Salvini sembra più ...