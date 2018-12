Manovra | l' Ue chiede altri tagli all' Italia | Servono ancora tre miliardi

Manovra - scontro Lega-M5s. La Lega chiede un passo indietro sul Reddito di Cittadinanza : Manovra, scontro Lega-M5s. La Lega chiede un passo indietro sul Reddito di Cittadinanza Braccio di ferro tra i vicepremier su ecotassa, tagli a quota 100 e Reddito di Cittadinanza: servono altri 5 miliardi di euro per evitare la procedura d’infrazione dell’Ue. L’esame in commissione al Senato non è ancora iniziato e potrebbe finire con un maxiemendamento Torna a salire la tensione tra i due vicepremier Matteo Salvini e Luigi di ...

Manovra - cosa ci chiede l'Ue : C'è stato un incontro con un'atmosfera "molto costruttiva" ha detto la portavoce del ministro dell'Economia Giovanni Tria. La base su cui si lavora "è la proposta italiana". Si pensa "di riuscire ad ...

Manovra - Di Maio : Ue? Ci chiede rinuncia a uniche 2 misure irrinunciabili : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Manovra - l'Ue insiste nel chiedere correzioni sostanziali | : Proseguono le trattative. Tria vede Dombrovskis, che avverte: "Non basta cambiare i toni, la palla è nel campo dell'Italia". Moscovici: dialogo continua, ma anche la preparazione della procedura d'...

Manovra - Laura Castelli : vediamo se Ue ci chiede un rene o qualcosa di più : "Anche noi siamo per il dialogo" con l'Ue sulla Manovra, "ma bisogna capire a quale prezzo. Se si tratta di dare un rene o di qualcosa di più": lo ha affermato il sottosegretario M5s all'Economia, Laura Castelli, in un'intervista al Messaggero. "Se è solo una questione di reni è un conto. vediamo se ci chiedono di piu'", ha aggiunto. "Noi non arretreremo sul ...

Manovra - trattativa a cena tra Italia e Ue. Juncker chiede 0.4% di deficit in meno Conte gli offre 4 miliardi per la crescita : “Non siamo in guerra“. Anzi, “ti amo, Italia”, pronunciato in Italiano in favore di microfoni e taccuini. Jean-Claude Juncker ribadisce il concetto arrivando al Consiglio Ue straordinario sulla Brexit. Ieri sera il presidente della Commissione, accompagnato dai commissari economici Pierre Moscovici e Valdis Dombrovskis, ha incontrato a cena il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il ministro dell’Economia ...

Manovra - l'Italia chiede tempi lunghi alla Ue. Conte : «Pronti a rimodulare le misure» : Misure ancora «in via di definizione» o che possono essere «rimodulate» nel percorso parlamentare della legge di bilancio. Dopo la bocciatura ufficiale della Manovra italiana...

Manovra - Conte alla Camera chiede tempi lunghi all Ue 'Acceleriamo sulla crescita e rimoduliamo le misure' : Poco prima in Senato, durante il question time, anche il ministro dell'Economia Giovanni Tria aveva pronunciato parole di preoccupazione sullo scontro con l'Ue: 'Se l'aumento dello spread persistesse ...

Ue - Moscovici chiede all'Italia 'serietà' - Di Maio : 'Nessuna Manovra correttiva' - Conte : 'Responsabili - non c'è ribellione' : Lo ha detto il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, ricordando che fino a settembre, secondo "i dati della Banca d'Italia", l'andamento dello spread "non ha influenzato in modo avverso i tassi sui ...

Ue - Moscovici chiede all'Italia 'serietà' - Di Maio : 'Nessuna Manovra correttiva' - Conte : 'Responsabili - non c'è ribellione' : 22 nov 15:49 Tria: "Non serve un intervento straordinario sul risparmio" "Ho già avuto modo di osservare come i fondamentali dell'economia italiana non giustifichino i livelli attuali di spread. ...

Manovra - Conte : se infrazione chiederemo tempi molto distesi : Il premier Giuseppe Conte riferisce alla Camera dopo la bocciatura Ue alla Manovra , spiegando che il governo italiano potrà inviare all'Europa le sue "controdeduzioni" sulla legge di Bilancio e ...

Ue - Moscovici chiede all'Italia 'serietà' | Di Maio : 'Nessuna Manovra correttiva - Bruxelles non può trattarci così' : 22 nov 09:27 Salvini: "Lo spread non è l'economia reale del Paese" Salvini replica sulla salita dello spread che, dice, "non corrisponde alla vita e all'economia vera del Paese. In cinque mesi ...

Manovra - Salvini : “Nessun passo indietro - Ue non può chiedermi di confermare la legge Fornero” : Il vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, assicura che il governo non farà alcun passo indietro di fronte alla bocciatura della Manovra italiana da parte della Commissione europea. "Quello che l’Europa non può chiedermi è non cambiare la legge Fornero, io quella legge voglio smontarla", aggiunge Salvini.Continua a leggere

Manovra bocciata - Conte chiede tempo : «A Bruxelles un piano per il rilancio» Moscovici : «Non sparate su di noi» : Le intenzioni del presidente del Consiglio Giuseppe Conte in vista dell’incontro a Bruxelles. Il piano in elaborazione a Palazzo Chigi: il ruolo della Cdp, l’Unità tecnica per gli investimenti, la riforma dei ministeri in team con la Buongiorno, il nuovo Codice degli appalti.