Manovra | intesa informale con Bruxelles | ma il testo tarda ancora

Manovra - l’Italia ancora non incassa l’intesa con Bruxelles : vertice Conte-Tria : Un’intesa per evitare la procedura d’infrazione l’Italia ancora non l’ha incassata. E anche se la trattativa prosegue, la strada appare ancora in salita. Questi sono i segnali che arrivano da Bruxelles dopo un’altra giornata di negoziati e confronti tra il Tesoro e la Commissione europea. La Manovra intanto è rimasta in stand-by per un giorno e il suo esame in commissione Bilancio al Senato comincia solo questa mattina alle ...

Manovra - con l'Ue intesa ancora lontana : caccia alle risorse - stallo al Senato : Forse anche alla luce della conversazione telefonica, in mattinata, tra il ministro dell'Economia e i commissari Pierre Moscovici e Valdis Dombrovskis. Nel vertice di domenica notte i vicepremier ...

Manovra - con l'Ue intesa ancora lontana : caccia alle risorse - stallo al Senato : Il giorno del giudizio dell'Ue sembra allontanarsi. Ma un'intesa per evitare la procedura d'infrazione l'Italia ancora non l'ha incassata. E anche se l'interlocuzione...

Manovra - altra intesa : "Coperture trovate" | Salta l'esame in commissione | Ecotassa per auto di lusso e Suv : Dopo giorni di tensioni i due alleati di governo hanno trovato una quadra sui punti "caldi" della Manovra. Di Maio: "Soddisfatto, reddito di cittadinanza e quota 100 ci saranno nei modi e nei tempi già noti. C'è un'intesa anche su una ulteriore riduzione fiscale"

Manovra - intesa nel governo. Ora si aspetta la risposta di Bruxelles : Dopo il vertice di ieri sera a palazzo Chigi e le ultime modifiche concordate sulla Manovra, il governo spera di poter evitare la procedura di infrazione da parte dell'Unione Europea. Continua in ...

Manovra - Messina - Intesa Sanpaolo - : indispensabile trovare accordo con Ue : Milano, 17 dic., askanews, - 'Credo che sia indispensabile che venga trovato un punto di incontro con la Commissione europea perché la pressione alla quale siamo stati sottoposti da parte degli ...

C'è intesa sulla Manovra : ottime occasioni buy non solo sui BTP : ... dopo ben quattro ore di discussioni tra il premier Conte, i due vice Salvini e Di Maio e il Ministro dell'Economia, Tria. Il vertice notturno si è concluso con un accordo sulle misure della manovra ...

Manovra - Garavaglia 'Governo ottimista sull intesa con la Ue'. Sconvocata la commissione al Senato : A dirlo stamane è il sottosegretario leghista all'economia Massimo Garavaglia, in un'intervista al Gr1 Rai. 'Sì, siamo ottimisti' ha affermato il sottosegretario, secondo il quale nella riunione di ...

Manovra - intesa dopo un lungo vertice | Palazzo Chigi : "Trovate le coperture" | Ecotassa per le auto di lusso e i Suv : dopo giorni di tensioni i due alleati di governo hanno trovato una quadra sui punti "caldi" della Manovra. Di Maio: "Soddisfatto, reddito di cittadinanza e quota 100 ci saranno nei modi e nei tempi già noti. C'è un'intesa anche su una ulteriore riduzione fiscale"

Manovra - trovata l’intesa a Palazzo Chigi : “Ecotassa per auto di lusso e Suv. Bonus per ibride. Ok a taglio pensioni d’oro” : Ok all’ecotassa ma solo per i suv e le auto extralusso. Confermato il taglio fino al 40% delle pensioni d’oro. Via libera anche al pagamento dei debiti della pubblica amministrazione alle aziende e alla riduzione delle tariffe Inail, mentre il Bonus cultura si potrò utilizzare solo per acquistare ebook e libri, non biglietti di concerti e cinema. Sono. Con un’ora e mezza di ritardo il vertice tra i big di governo è iniziato a ...

Manovra - verso intesa su flat tax a pensionati e orfani femminicidio : Maggioranza e opposizione stanno cercando una convergenza, in commissione Bilancio del Senato, su alcune delle misure della Manovra, dalla flat tax al 7% per attirare i pensionati esteri al Sud alle ...

Manovra - il vertice dell'intesa : ... il premier Giuseppe Conte, i vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini, i ministri Giovanni Tria e Riccardo Fraccaro, assieme ai sottosegretari all'Economia Massimo Garavaglia e Laura Castelli.

Manovra - vertice serale per intesa Conte : per il reddito pronti 7 - 1 miliardi Salvini archivia l'ecotassa : Il premier Giuseppe Conte , i vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini , i ministri Giovanni Tria e Riccardo Fraccaro, i sottosegretari all'economia Massimo Garavaglia e Laura Castelli parteciperanno al vertice sulla Manovra che, secondo le ultime indiscrezioni, dovrebbe iniziare alle 20 a Palazzo Chigi. Summit fondamentale per definire ...

Manovra - il vertice dell'intesa : vertice sulla Manovra a Palazzo Chigi . Al tavolo, per trovare la quadra per evitare la procedura di infrazione dell'Europa, il premier Giuseppe Conte, i vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini, i ...