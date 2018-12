Manovra | il negoziato sulla procedura di infrazione blocca il parlamento | votazioni fino

Manovra : fase finale negoziato con Ue - Parlamento in stand-by : Roma, 17 dic., askanews, - Rush finale per il negoziato Italia-Ue sulla Manovra per il 2019. Dopo mesi di trattative che hanno portato il governo a cambiare formalmente già una volta il testo del ddl ...

Manovra - dalle pensioni alla tassa sulle auto Cosa cambia dopo il negoziato con Bruxelles : Le due misure bandiera, reddito di cittadinanza e quota 100, costeranno 4 miliardi di euro in meno. Ancora da sciogliere il nodo delle imposte sui veicoli più inquinanti per finanziare gli incentivi per quelli a bassa emissione

Manovra - il negoziato continua : In serata il ministro dell'Economia Giovanni Tria, chiamato dal premier Giuseppe Conte per definire le modifiche al Bilancio, è arrivato a Palazzo Chigi per un incontro in base all'intesa sui saldi ...

Manovra - Tria al lavoro su battute finali negoziato con Ue : Roma, 17 dic., askanews, - Il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, è impegnato in prima persona a coordinare la fase finale dei negoziati con la Commissione europea sulla Manovra. Per questo motivo rischia di non poter giungere alla ...

Manovra - Conte non commenta le parole di Moscovici : “Fiducia nel negoziato”. E la maggioranza resta in silenzio : Giuseppe Conte non replica a Pierre Moscovici. I due vicepremier diffondono un comunicato stringato che conferma la fiducia al presidente del Consiglio, ma non aggiungono niente di più. E intanto la maggioranza rimane in silenzio. C’è un clima di gelo a Palazzo Chigi dopo che l’incontro con Jean-Claude Juncker a Bruxelles ha fatto scendere il rapporto deficit/pil previsto dalla Manovra dal 2,4 per cento al 2,04. Lega e M5s sapevano ...

Manovra - Conte a Juncker : «Deficit al 2 - 04%». Per l'Ue «passi avanti» - ma il negoziato continua : Da 2,4 a 2,04: la svolta nella Manovra italiana sta nell'aggiunta di un semplice zero a un numero che, in Europa, era considerato inaccettabile. L'offerta del premier Giuseppe Conte arriva...

Manovra - Conte : "In un negoziato il silenzio è d'oro - ma lavoro a tempo pieno" : I danni provocati dal disagio di chi si sente escluso sono cronaca di questi giorni. Non c'è sviluppo duraturo e sostenibile se la società è frammentata e la diseguaglianza alimenta il rancore e ...

Manovra - ora più rischi nel negoziato con Bruxelles : Uno sforzo ingente in particolare quando l'economia frena. A questo punto il governo potrebbe addirittura considerare più agevole accettare la procedura europea e negoziare piuttosto sui tempi di ...