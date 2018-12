Manovra | Fraccaro | Domattina decisione commissari europei | aspettiamo

Manovra - Fraccaro : Anticipi da Cdp per saldo debiti Pa : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Manovra : Fraccaro - prima parla Ue poi Aula : ANSA, - ROMA, 18 DIC - Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il ministro dell'Economia Giovanni Tria sono pronti "a riferire immediatamente per garantire la centralità del parlamento e la possibilità di lavori ordinati una volta che la Commissione europea abbia comunicato la ...

Manovra - Fraccaro : 'Introdurremo sgravi sul lavoro e incentivi' : "La Manovra al Senato cambierà molto, al di là di quota 100 e del reddito di cittadinanza". Lo afferma il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Riccardo Fraccaro , M5s, , preannunciando "sgravi ...

Manovra - Fraccaro : al Senato cambierà : 7.15 "La Manovra al Senato cambierà molto, al di là di reddito di cittadinanza e quota 100". Così il ministro per i Rapporti con il Parlamento e per la democrazia diretta, Fraccaro, in un'intervista a Repubblica. "Ci saranno sgravi al costo del lavoro e incentivi per le imprese che fanno contratti a tempo indeterminato", afferma Fraccaro, che parla di un "grande piano di investimenti per aprire cantieri in tutt'Italia. Sul modello spagnolo, ...

Fraccaro - danni maltempo : "Governo pronto a intervenire nella Manovra" : "Il Governo è pronto a intervenire nella legge di Bilancio o, se necessario, con il Decreto Semplificazione - che verrà approvato entro la fine dell'anno - per dare risposte rapide e condivise sui ...

Maltempo - Fraccaro : “Pronti alle norme ad hoc nella Manovra” : “Ribadiamo la nostra concreta vicinanza ai territori colpiti dall’alluvione. E’ stato deciso di convocare un tavolo tecnico delle Regioni del Nord-Est con il Ministero dello Sviluppo Economico e del Lavoro per coordinare gli interventi con gli enti locali e superare l’emergenza. Il Governo ha dato la propria disponibilita’ ad inserire misure ad hoc gia’ nella legge di Bilancio e se necessario anche nel Decreto ...

Manovra - Fraccaro : stop a scudo banche : "In Senato presenteremo altre norme per una riforma organica della questione, dando risposta alle istanze dei cittadini vittime delle banche e delle commistioni malsane con la politica", conclude.

Manovra : Fraccaro - c'è stop a scudo banche : ... dando risposta alle istanze dei cittadini vittime delle banche e delle commistioni malsane con la politica".

Manovra - Fraccaro : stop a scudo banche : 18.30 "Il governo mantiene le promesse: nella legge di bilancio è stato inserito un emendamento che consentirà ai cittadini truffati di fare causa agli istituti di credito anche se otterranno il risarcimento". Lo annuncia il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Fraccaro. "Abbiamo istituto un Fondo da 1,5mld per i truffati", aggiunge. "In Senato presenteremo altre norme per una riforma organica della questione, dando risposta alle istanze ...

Fraccaro - obiettivo Manovra entro Natale : ANSA, - ROMA, 30 NOV - "La manovra è un momento importante perché si decide in che modo vengono spesi i soldi dei cittadini. Nella manovra sono previste le risorse per quota 100 e per il reddito di ...

Manovra : Fraccaro - si pagano colpe Pd : ANSA, - ROMA, 22 NOV - La Manovra "dara' un impulso senza precedenti all'economia reale. Vogliamo dialogare con le istituzioni Ue perche' e' chiaro che le ricette dell'austerity hanno fallito: la possibile procedura per debito eccessivo e' la diretta conseguenza del debito ...

Manovra : Fraccaro - si pagano colpe Pd : ANSA, - ROMA, 22 NOV - La Manovra "dara' un impulso senza precedenti all'economia reale. Vogliamo dialogare con le istituzioni Ue perche' e' chiaro che le ricette dell'austerity hanno fallito: la possibile procedura per debito eccessivo e' la diretta conseguenza del debito ...