Manovra | fonti Tesoro | raggiunto accordo tecnico con Ue Domani l' esame della Commissione

Manovra - fonti del Tesoro : “C’è accordo informale con Bruxelles”. Palazzo Chigi : “Essenziale conservare riservatezza” : Prima l’annuncio del Tesoro: l’accordo con Bruxelles per evitare la procedura per debito eccessivo è stato trovato e verrà ufficializzato mercoledì mattina dopo il via libera del collegio dei commissari. Poi la frenata della presidenza del Consiglio: “Rispetto alle anticipazioni sull’esito del negoziato con la Commissione Ue, c’è prudenza da parte di Palazzo Chigi” ed è “essenziale conservare la ...