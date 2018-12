«Manovra | c’è l’accordo tra Italia e la Ue» Ma Palazzo Chigi frena | «Prudenza»

Manovra - fonti del Tesoro : “C’è accordo informale con Bruxelles”. Palazzo Chigi : “Essenziale conservare riservatezza” : Prima l’annuncio del Tesoro: l’accordo con Bruxelles per evitare la procedura per debito eccessivo è stato trovato e verrà ufficializzato mercoledì mattina dopo il via libera del collegio dei commissari. Poi la frenata della presidenza del Consiglio: “Rispetto alle anticipazioni sull’esito del negoziato con la Commissione Ue, c’è prudenza da parte di Palazzo Chigi” ed è “essenziale conservare la ...

Manovra - fonti del Tesoro : “C’è un accordo informale tra Roma e Bruxelles - sarà ufficializzato domani” : La trattativa tra Roma e Bruxelles per evitare la procedura per debito eccessivo è andata a buon fine dopo una settimana di trattativa sui nuovi saldi proposti dal premier Giuseppe Conte. fonti del Tesoro hanno fatto sapere che l’accordo con la Commissione è stato raggiunto, anche se verrà ufficializzato solo domani dopo il via libera del collegio dei commissari che senza un’intesa avrebbe avviato l’infrazione. Martedì mattina ...

Manovra - c’è l’accordo Roma-Bruxelles : Trovato l’accordo tra la Commissione europea e il governo italiano sulla Manovra. Un’intesa che dovrebbe allontanare definitivamente lo spettro della procedura per debito. Secondo fonti coinvolte nella trattativa, le parti avrebbero ridotto il divario che ancora le divideva. Domani mattina l’accordo sarà sottoposto dai commissari Pierre Moscovici e...

Manovra - emendamenti di governo e relatori : ecotassa rivista - scatta oltre i 160 grammi di Co2. C’è anche milleproroghe : Tra un’interruzione e l’altra e la richiesta di spiegazioni da parte del premier o del ministro dell’Economia Giovanni Tria, sono arrivati alla commissione Bilancio del Senato gli emendamenti del governo e dei relatori alla Manovra. Sui cui saldi, nel frattempo, è ancora in corso la trattativa con la Ue. Tra le 20 modifiche dei relatori c’è anche l’ecotassa riveduta e corretta. Come anticipato, è stata alzata la soglia di ...

Manovra - cosa c’è nell’accordo raggiunto da Lega e M5S al vertice di governo : Le sedute odierne della Commissione Bilancio del Senato sulla Manovra, previste per il voto degli emendamenti, sono state cancellate. Il provvedimento è atteso in Aula domani. Sarà dunque probabilmente questa l'Aula per apportare le modifiche concordate ieri sera a Palazzo Chigi. "Non posso che dire che il clima è stato disteso, perché è la verità: abbiamo affrontato temi politici e li abbiamo risolti", ha detto il sottosegretario leghista ...

Manovra - Di Maio : “Deficit-pil 2 - 04%? Non c’è stata nessuna retromarcia” : “Non c’è stata nessuna retromarcia in Europa. Siamo impegnati in una interlocuzione per portare a casa reddito di cittadinanza, pensione di cittadinanza, quota 100”. Così oggi parla Luigi Di Maio, al termine della sua audizione in Commissione di Vigilanza Rai a Palazzo San Macuto. Il Vicepresidente del Consiglio poi ribatte quando gli facciamo notare che il 20 ottobre sosteneva che ‘non c’è nessun ripensamento sul 2,4% di deficit/pil perché ...

Decreto fiscale e Manovra finanziaria : cosa c’è per famiglie - bambini e donne? : La misura di cui tutti parlano è il ritorno del bonus bebè, ma non è l’unico intervento che riguarda donne e famiglie nel Decreto legge in materia fiscale per il prossimo anno. Sono andati e venuti i provvedimenti prima della definitiva conversione in legge alla Camera con 272 voti favorevoli e 143 contrari. Molti quelli vagliati in questi giorni dalla Commissione Bilancio per la manovra finanziaria. Abbiamo raccolto quelli che più da vicino ...

C’è un compromesso sulla Manovra : Il governo ha promesso all'Europa di abbassare il deficit dal 2,4 al 2,04: cosa significa? Sarà abbastanza? E da dove prenderanno i soldi?

La Manovra c’è - ma non c’è : È in esame alla Camera, ma non contiene reddito di cittadinanza e "quota 100" e potrebbe cambiare ancora molto per le richieste dell'Unione Europea

Manovra - ecco i primi emendamenti : non c’è il taglio delle pensioni d’oro : Mancano anche le norme sul reddito di cittadinanza e il superamento della legge Fornero. Proposto il raddoppio del taglio dell’Imu sui capannoni industriali

Il governo cambia la Manovra con 54 emendamenti (e per ora non c’è quota 100 pensioni) : Sono 54 gli emendamenti presentati dal governo alla legge di bilancio: oggi pomeriggio riprendono i lavori in Commissione, con l'obiettivo di chiudere l'esame preliminare per la giornata di mercoledì. Rinviata la presentazione del pacchetto pensioni: se ne occuperà il Senato. Stasera vertice fra Di Maio e Salvini per fare il punto della situazione e studiare la possibilità di variare i saldi finali.Continua a leggere

Reddito di cittadinanza - il caso delle tessere. Di Maio : «Ordine alle Poste» Ma c’è l’incognita della Manovra : Il vicepremier M5S ha annunciato il via alle «Carte di cittadinanza» per il sussidio. Ma la legge che lo istituisce ancora non è approvata. E in tv la sottosegretaria Castelli non risponde

Manovra : Italia bocciata - ma il soccorso dei sovranisti amici di Salvini non c’è. Orban e gli altri : “Rispettare le regole Ue” : Il governo Italiano fa la voce grossa a Bruxelles, ma quello che i gialloverdi speravano potesse diventare un coro contro le regole di bilancio imposte dall’Unione europea, per ora si è rivelato un assolo. Dopo la bocciatura della legge di bilancio, tutti, anche gli alleati storici in tema di immigrazione, hanno voltato le spalle a Roma: lo ha fatto l’Austria, che sul controllo dei flussi si è dimostrato uno dei Paesi più vicini alle ...

Manovra - dietro la procedura di infrazione Ue c’è l’eccesso di debito lasciato in eredità da Padoan : La procedura di infrazione a cui l’Italia va incontro nei prossimi mesi scatterà perché la Manovra per il 2019 firmata da Giovanni Tria viola in modo “particolarmente grave” le raccomandazioni europee sulla riduzione del disavanzo strutturale. Cioè la differenza tra le spese e le entrate dello Stato al netto dei fattori eccezionali. Ma, a ben guardare, questa inosservanza è solo il presupposto in base al quale Bruxelles ha ...